Messina si rifà le strade: via ai lavori sul viale della Libertà. Come cambia la viabilità

Circa un mese di lavori per il rifacimento della pavimentazione stradale sul viale della Libertà: il cantiere si apre martedì 7 novembre e si chiuderà martedì 28. Per consentire l’esecuzione degli interventi, il Comune di Messina ha disposto alcune modifiche alla viabilità tra divieti di sosta e restringimenti. Vediamo cosa cambia per gli automobilisti messinesi.

Proseguono i lavori di scarifica e ripavimentazione in conglomerato bituminoso di alcune delle principali strade di Messina, annunciati nelle scorse settimane dal sindaco Federico Basile e finanziati con oltre 6 milioni di euro. Gli interventi riguardano e hanno riguardato, in particolare: via La Farina, viale Boccetta, viale della Libertà, via Cesare Battisti, via Adolfo Celi e via Garibaldi.

Lavori sul viale della Libertà: come cambia la viabilità a Messina

Dal 7 al 28 novembre 2023 si procederà, in notturna, nella fascia oraria tra le ore 21.30 e le ore 6.00, con gli interventi sull’asfalto del viale della Libertà, nel tratto compreso tra il viale Giostra e piazza Unità d’Italia (di fronte alla Prefettura di Messina).

Di seguito, le modifiche previste alla viabilità di Messina per i lavori sul viale della Libertà:

dal 07 al 14 novembre 2023, durante la fascia oraria 21,30-06,00 : divieto di sosta , con zona rimozione coatta, sul lato monte di viale della Libertà, nel tratto compreso tra viale Giostra e piazza Unità d’Italia (nei tratti in cui è prevista la sosta veicolare); divieto di transito veicolare nella semicarreggiata/carreggiata lato monte (direzione di marcia nord-sud) di viale della Libertà nel tratto compreso tra viale Giostra e piazza Unità d’Italia, provvedendo a deviare (con la collocazione di idonea segnaletica di indicazione) i veicoli che devono proseguire la marcia in direzione nordsud, in viale Giostra e successivamente in via Garibaldi direzione sud (o continuare la marcia lungo il viale Giostra); i veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate potranno percorrere la carreggiata lato monte di via Garibaldi (direzione di marcia nord-sud), nel tratto compreso tra viale Giostra e corso Cavour, interdizione del transito veicolare in tutti i tratti terminali (ultimo isolato lato viale della Libertà) delle strade che si immettono in viale della Libertà, nel tratto compreso tra viale Giostra e piazza Unità d’Italia.

: dal 13 al 21 novembre 2023, durante la fascia oraria 21,30-06,00 : divieto di transito veicolare nella semicarreggiata/carreggiata lato mare (direzione di marcia sud-nord) di viale della Libertà nel tratto compreso tra viale Giostra e piazza Unità d’Italia, provvedendo a deviare (con la collocazione di idonea segnaletica di indicazione) i veicoli che devono proseguire la marcia in direzione sudnord, nella strada adiacente il lato sud di piazza Unità d’Italia (di collegamento fra via Vittorio Emanuele II e via Garibaldi) e successivamente in via Garibaldi direzione nord; i veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate , potranno percorrere la carreggiata lato mare di via Garibaldi (direzione di marcia sud-nord), nel tratto compreso tra piazza Unità d’Italia e viale Giostra.

: dal 20 al 28 novembre 2023, durante la fascia oraria 21,30-06,00 : divieto di sosta, con zona rimozione coatta , sul lato monte di viale della Libertà, nel tratto compreso tra viale Giostra e piazza Unità d’Italia (nei tratti in cui è prevista la sosta veicolare); divieto di transito veicolare nell’intera carreggiata di viale della Libertà nel tratto compreso tra viale Giostra e piazza Unità d’Italia, provvedendo a deviare (con la collocazione di idonea segnaletica di indicazione): i veicoli che devono proseguire la marcia in direzione sud-nord, nella strada adiacente il lato sud di piazza Unità d’Italia (di collegamento fra via Vittorio Emanuele II e via Garibaldi) e successivamente in via Garibaldi direzione nord; i veicoli che devono proseguire la marcia in direzione nord-sud, in viale Giostra e successivamente in via Garibaldi direzione sud (o continuare la marcia lungo il viale Giostra); i veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate potranno percorrere la carreggiata lato mare di via Garibaldi (direzione di marcia sud-nord), nel tratto compreso tra piazza Unità d’Italia e viale Giostra e la carreggiata lato monte di via Garibaldi (direzione di marcia nord-sud), nel tratto compreso tra viale Giostra e corso Cavour; interdizione del transito veicolare in tutti i tratti terminali (ultimo isolato lato viale della Libertà) delle strade che si immettono in viale della Libertà, nel tratto compreso tra viale Giostra e piazza Unità d’Italia.

:

Lavori stradali a Messina: cos’è previsto

A fine agosto, l’Amministrazione ha avviato una prima tranche di lavori di rifacimento dell’asfalto per alcune delle arterie principali del centro di Messina per un importo totale di 6.613.928,42 euro. Interessate, in particolare, le seguenti strade:

Via Adolfo Celi – 1.360.000,00 euro;

– 1.360.000,00 euro; Via Cesare Battisti – 1.360.000,00 euro;

– 1.360.000,00 euro; Via La Farina – 1.360.000,00 euro;

– 1.360.000,00 euro; Viale Boccetta – 1.173.928,42 euro;

– 1.173.928,42 euro; Viale della Libertà – 1.360.000,00 euro.

Successivamente, ha annunciato il sindaco di Messina, Federico Basile, qualche settimana fa, si provvederà anche alle strade dei villaggi.

(50)