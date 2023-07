Pista ciclabile di Messina, al via i lavori: la viabilità da Villa Dante alla via T. Cannizzaro

Ci siamo: al via da lunedì 24 luglio 2023 i lavori per il miglioramento e l’estensione della pista ciclabile del centro di Messina, per il tratto compreso tra Villa Dante e la via Tommaso Cannizzaro. Il Comune dispone le modifiche alla viabilità finalizzate a consentire l’esecuzione degli interventi in sicurezza e comunica quali sono i tempi previsti.

I lavori riguardante la pista ciclabile del centro di Messina sono finalizzati a rendere più funzionali le tratte già esistenti e ad estenderla anche a zone in cui al momento non esiste un vero percorso dedicato alle biciclette. Per quel che riguarda i tempi, gli interventi inizieranno lunedì 24 luglio e si concluderanno il 7 novembre 2023.

Lavori pista ciclabile Messina: la viabilità

Da lunedì 24 luglio al 7 novembre 2023 vigeranno la chiusura al transito per semicarreggiata gestendo la circolazione nella rimanente parte, il divieto di sosta con zona rimozione in prossimità delle carreggiate oggetto di intervento per lo stazionamento dei mezzi d’opera e la chiusura al transito veicolare nei seguenti tratti viari:

viale San Martino – tratto compreso tra villa Dante (via Lucania) e viale Europa;

viale San Martino – tratto compreso tra viale Europa e piazza Cairoli;

via T. Cannizzaro – tratto compreso tra le vie Garibaldi e Battisti;

via T. Cannizzaro – tratto compreso tra via Battisti e corso Cavour;

corso Cavour – tratto compreso tra via Cannizzaro e viale Boccetta;

viale Boccetta – tratto compreso tra corso Cavour e via Garibaldi;

via Garibaldi – tratto compreso tra viale Boccetta e via Battisti (Largo San Giacomo);

via Battisti – tratto compreso tra le vie Garibaldi e Cannizzaro.

A questo link è possibile consultare il progetto per l’estensione e il miglioramento della pista ciclabile a Messina.

(223)