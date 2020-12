Piazza Cairoli cambierà volto: 600 mila euro per il restyling del cuore di Messina

Piazza Cairoli cambierà presto volto. È stato finanziato dalla Regione Siciliana un vero e proprio progetto di restyling della piazza centrale di Messina, che potrò tornare a nuova vita. Ma quanto costerà questo intervento e in cosa consiste? Secondo quanto reso noto dall’assessore alla Mobilità Urbana, Salvatore Mondello, si tratta di un progetto che riporterà Piazza Cairoli allo splendore di un tempo, con un occhio sempre attento alla viabilità.

L’Assessorato Regionale alle Infrastrutture e Trasporti ha erogato la somma di € 614.104,03, finanziando il Progetto di pedonalizzazione e razionalizzazione della viabilità nell’area di Piazza Cairoli ed arterie limitrofe.

«Questo ulteriore finanziamento – ha evidenziato l’Assessore Mondello – porterà la nostra Piazza Cairoli agli antichi fasti, aggiungendosi a quanto già è stato fatto, per restituire dignità e decoro ad un luogo simbolo della città. E’ ormai nota la strategia complessiva dell’Amministrazione comunale, basata su strumenti di pianificazione urbana già in dirittura d’arrivo, quali il PGTU ed il PUMS, che daranno un assetto armonico alla fisionomia della nostra Messina, mettendo a sistema provvedimenti che seguano un filo programmatico preciso, evitando ridondanze e contraddizioni. Con l’apporto dei tanti parcheggi di interscambio già presentati e in parte finanziati, la manovra di restituzione di logica e razionalità alla mobilità urbana sarà completata, migliorando sensibilmente la vivibilità del nostro territorio».

Il Sindaco Cateno De Luca, nel prendere atto di questo ulteriore e importante passo avanti nella valorizzazione del tessuto urbano cittadino, ha ribadito l’importanza di una squadra attiva e coesa, che mira agli obiettivi comuni senza risparmiarsi, mettendosi al servizio della città ed individuando le modalità operative più funzionali.

«La squadra c’è – ha commentato il Sindaco – funziona e produce. Siamo molto motivati ad andare avanti con tutta l’energia possibile e questi risultati mostrano che siamo nella direzione giusta!».

