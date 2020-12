Parcheggi di interscambio a Messina: arrivano i primi due finanziamenti

Sono stati erogati i primi due finanziamenti per realizzare i parcheggi di interscambio a Messina. A comunicarlo, il sindaco De Luca e l’assessore alla Mobilità Urbana Mondello.

Le risorse finanzarie saranno destinate a due dei 14 parcheggi di interscambio utili per agevolare la mobilità urbana a Messina. Nello specifico:

Parcheggio Palmara : euro 1.081.000

: euro 1.081.000 San Cosimo: euro 738.500

Decongestionare il traffico di Messina

I parcheggi di interscambio saranno finanziati attraverso i fondi – circa 16 milioni di euro – previsti dal bando regionale per l’attuazione di una Linea di intervento in favore dei Comuni di Palermo, Catania e Messina.

«I parcheggi di interscambio saranno utili per il decongestionamento dei centri urbani – fa sapere l’Amministrazione – e lo scambio con i sistemi di trasporto collettivo urbano ed extraurbano, per la riduzione dell’inquinamento acustico e atmosferico, nonché per il risparmio energetico».

Gli altri parcheggi di interscambio

Oltre ai due già finanziati, il progetto per agevolare il traffico cittadino riguarderà:

via Catania,

viale Europa Est,

viale Europa Centro,

viale Europa Ovest,

via Campo delle Vettovaglie (ampliamento),

viale Giostra S. Orsola,

Bordonaro,

San Licandro,

viale Stagno D’Alcontres (Salita Papardo),

Santa Margherita,

Gazzi Socrate,

Ex Gazometro.

(14)