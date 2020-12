Piante rare ed esotiche nelle aiuole del Boccetta: Messina si fa più verde

Le due aiuole del Boccetta si sono rifatte il look per accogliere al meglio il 2021. Da oggi, chi arriva a Messina si troverà davanti i due spazi rinnovati, due nuovi “biglietti da visita” impreziositi da piante esotiche e rare, grazie all’intervento voluto da un’impresa locale, la Saccne Rete, che ha deciso di adottare le due aiuole.

Presente al “taglio del nastro” il sindaco Cateno De Luca: «Una simile iniziativa è motivo di orgoglio in quanto testimonia il senso di appartenenza alla propria città – ha commentato. I processi partecipativi di autogestione del patrimonio comunale sono essenziali per creare percorsi di cittadinanza attiva e occasioni di aggregazione sociale».

Le due aiuole spartitraffico, situate alla fine del viale Boccetta, sono oggi abitate da piante esotiche, rare e dai nomi curiosi – come le Yucca filamentosa, Yucca rostrata, Aloe Ferox, Aloe Bainensii e Dasylirion Longissimum –, piantate dalla ditta Marchetta Antonio & C per conto della società Saccne Rete, che ha adottato lo spazio, prendendone in carico la valorizzazione e anche la futura manutenzione.

A commentare l’iniziativa, tra gli altri, l’assessore all’Arredo Urbano Massimo Minutoli: «Coinvolgere i cittadini nella gestione attiva e valorizzazione di beni comuni – ha dichiarato – rappresenta una tra le volontà perseguite da questa Amministrazione attraverso progetti e azioni di sensibilizzazione di imprese, enti, associazioni e cittadini per la tutela, la salvaguardia e il decoro del verde pubblico».

