Pensiline del tram di Messina, l’Agenzia: «Inviaci la tua versione simpatica della campagna»

Non si fermano le polemiche per la campagna di comunicazione voluta da ATM e Comune sulle pensiline del tram di Messina. E la Morgana Factory, l’agenzia che si è occupata del progetto, ha deciso di rispondere in maniera ironica con un mockup da scaricare e su cui inserire l’immagine che si preferisce.

Artisti, grafici, ma anche non addetti ai lavori, in tanti nelle scorse ore hanno commentato la nuova campagna promozionale commissionata da ATM alla Morgana Factory attraverso l‘avviso di manifestazione di interesse pubblicato a marzo 2023. A scatenare la polemica, innanzitutto, la scelta della Partecipata Comunale di installare i nuovi pannelli sopra le opere di Street Art realizzate nell’ambito del progetto Distrart (ma non su tutte, solo su quelle rovinate, hanno specificato da ATM).

All’indomani della presentazione della campagna, però, a rinfocolare la polemica sono state principalmente le immagini di prodotti enogastronomici, come arancini, pidoni e focaccia, presenti sui pannelli delle pensiline del tram al capolinea Zir. Le foto di questo tipo, sottolineano dall’Agenzia, sono solo cinque, tutte le altre riguardano invece monumenti e paesaggi.

A prendere la parola, tra gli altri, alcuni degli artisti che avevano realizzato le opere sulle pensiline, ai tempi dell’Amministrazione Accorinti. Tra loro, Simone Caliò: «Campagna e Basile – ha commentato ai nostri microfoni – avevano detto che non sarebbero state toccate le pensiline, ma solo quelle danneggiate, ma siccome sono danneggiate tutte le toglieranno tutte. Avevano detto che erano a disposizione di noi artisti, ma ancora non si sono fatti sentire. Il loro intento è mettere gli arancini, di arte non ne vogliono assolutamente parlare».

In mezzo alle polemiche, nelle scorse ore è arrivata anche la replica ironica dell’agenzia Morgana Factory, che in un post pubblicato su Facebook ha messo a disposizione di tutti un mockup, un modello, al cui interno è possibile inserire l’immagine che si preferisce, con qualsiasi programma di fotoritocco. L’invito è: «Condividi il tuo modo divertente di vedere la città». L’hashtag rimane #thisismessina.

