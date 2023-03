AAA cercasi campagna di comunicazione per il bene di Messina: l’avviso di ATM da 24mila euro

L’ATM di Messina vuole realizzare una campagna di comunicazione e sensibilizzazione alla cura del beni comuni che passi dai social e dalle pensiline del tram. Per farlo ha lanciato un’indagine di mercato e prevede un importo di 24mila euro (per 60 giorni) per individuare “l’operatore economico” più adatto. Vediamo i dettagli, i requisiti e le prestazioni richieste.

Una vera e propria campagna di comunicazione che faccia breccia nel cuore del messinese affinché inizi a prendersi cura dei beni comuni. Questo quanto richiesto dall’ATM ai professionisti del settore che vorranno proporre la propria idea. L’avviso è online nella sezione appalti del Comune di Messina ed è finalizzato semplicemente a individuare un operatore economico che risulti idoneo. I tempi per presentare la propria campagna, però, sono piuttosto stretti: l’avviso è stato pubblicato il 9 marzo e la scadenza è fissata alle ore 12.00 del 16 marzo.

Le attività richieste all’operatore economico sono, in via esemplificativa e non esaustiva, di:

Ideazione di una strategia di comunicazione della campagna;

Creazione e sviluppo della grafica per n. 56 pannelli delle pensiline site alle fermate della tranvia (le misure delle aree sulle quali verrà realizzato l’intervento sono fornite nell’Allegato A. La superficie disponibile è pari a circa 450 m2);

Sviluppo grafica di tutta la campagna in tutti i formati da utilizzare nei social;

Branding della campagna;

Realizzazione e applicazione della grafica sulle pensiline individuate;

Stampa e applicazione sui totem presenti alle fermate della tranvia di n. 50 pellicole adesive a colori, la cui grafica è stabilita da ATM S.p.A. (Dimensioni: 90 cmx 70 cm).

Alla documentazione occorrerà allegare una relazione in cui vengano specificati i seguenti punti:

La strategia di comunicazione della campagna di informazione;

Lo sviluppo della grafica da applicare sulle pensiline delle fermate della tranvia;

Lo sviluppo della grafica destinata ai social;

Tempistiche di ideazione e realizzazione della campagna;

Eventuali migliorie che intende proporre rispetto alle prescrizioni minime indicate nel presente Avviso.

I dettagli e l’avviso pubblico di manifestazione di interesse a questo link.

(481)