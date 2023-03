Le opere di Street Art sulle pensiline del tram coperte dalla nuova campagna ATM? Risponde l’Azienda

Le opere di street art presenti sulle pensiline del tram di Messina saranno coperte dalla nuova campagna di comunicazione e sensibilizzazione che ATM intende lanciare nelle prossime settimane? Questa la domanda sulla bocca di molti, a seguito dell’indagine di mercato avviata dalla Partecipata Comunale lo scorso 9 marzo. A rispondere è l’Azienda stessa.

Facciamo un passo indietro. Il 9 marzo 2023 l’ATM Spa ha avviato un’indagine di mercato per individuare le ditte interessate a realizzare una campagna di comunicazione finalizzata a sensibilizzare i cittadini di Messina alla cura dei beni comuni. La notizia ha però generato subito un certo clamore perché i “manifesti” andrebbero a coprire le pensiline del tram, sulle quali sono state realizzate nel 2015 delle opere di Street Art nell’ambito del progetto DistrArt. Sebbene nell’avviso pubblico di manifestazione di interesse non sia specificato, fanno sapere da ATM Spa che attualmente sono in corso dei rilievi e che saranno interessate dalla campagna solo le pensiline danneggiate.

Quindi, le opere di Street Art ancora integre presenti sulle pensiline del tram di Messina saranno preservate, mentre si lavorerà su quelle che nel corso degli anni sono state danneggiate. Non si sa ancora quali saranno. Intanto, l’indagine di mercato scadrà il 16 marzo, dopodiché l’Azienda deciderà il da farsi. Occorrerà vedere, poi, cosa intenda fare l’ATM quando inizieranno i lavori di riqualificazione della linea tranviaria.

(foto di repertorio)

(29)