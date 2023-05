Sulle pensiline del tram ATM paesaggi, monumenti e pidoni: ecco “This is Messina” – FOTO

Il Duomo, la Madonnina del Porto, il Pilone e la vista sullo Stretto: sulle pensiline del tram di ATM sono state installate le nuove grafiche della campagna “This is Messina”, pensata per mostrare ai turisti le bellezze della città dello Stretto. Stampate anche nuove cartoline, che saranno disponibili all’Info Point di Largo Minutoli.

Facciamo un passo indietro. A marzo 2023 ATM ha pubblicato un’indagine di mercato per la realizzazione di una campagna di comunicazione che servisse, da un lato, a mostrare la città ai turisti, dall’altro, ad invitare i cittadini a prendersi maggiormente cura di Messina. La notizia aveva però generato una certa polemica perché i pannelli pubblicitari sono stati pensati per prendere posto sulle pensiline del tram, sulle quali però campeggiano già le opere di Street Art realizzate nell’ambito del progetto Distrart. Subito da Palazzo Zanca il chiarimento: saranno coperte solo le pensiline danneggiate. Nel frattempo, una delle pensiline, situata a Largo Minutoli, è stata restaurata dall’autore dell’opera.

Oggi, in ogni caso, il sindaco Federico Basile, il presidente di ATM, Giuseppe Campagna, e il vicesindaco nonché assessore ai Trasporti, Salvatore Mondello, hanno presentato le nuove grafiche posizionate sulle pensiline del Capolinea Zir, dove è stata installata anche una nuova illuminazione.

Soddisfatto il sindaco di Messina, Federico Basile: «La campagna di comunicazione denominata “This is Messina” – ha commentato –, è finalizzata in particolare ai turisti, che avranno la possibilità di ammirare sulle pensiline immagini relative alle bellezze architettoniche, monumentali e paesaggistiche di Messina, unitamente ai prodotti tipici della città!». Inoltre, ha annunciato: «Saranno disponibili all’Info point di Largo Minutoli, le cartoline “This is Messina”. Con il Qr code sulla cartolina i turisti potranno ammirare i migliori paesaggi della nostra amata Messina». Resta da vedere, adesso, come sarà accolta la nuova campagna, in primis dai cittadini.

