Messina, i crocieristi accolti a Largo Minutoli. Caruso: «Una bellissima cartolina» – FOTO

Si inaugura il nuovo spazio di accoglienza a Largo Minutoli per i crocieristi che arrivano a Messina e, in concomitanza, approda alla città dello Stretto la nave da crociera MSC World Europa, la nuova ammiraglia della flotta di MSC Crociere. Ad accogliere i turisti, oggi, la Banda della Brigata Aosta, oltre all’Info Point turistico che fornirà tutte le informazioni utili su tour e percorsi.

Nonostante qualche goccia di pioggia, il sole ha accolto l’arrivo della MSC World Europa questa mattina, 18 aprile, a Messina per dare il via come si deve alla stagione crocieristica. Nell’occasione, l’inaugurazione dello spazio di Largo Minutoli con il nuovo chiosco informativo della città dello Stretto, alla presenza del sindaco Federico Basile, dell’assessore al Turismo, Enzo Caruso, e dell’assessore alle Attività Produttive, Massimo Finocchiaro. Presente anche il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, Mario Mega.

Soddisfatto il sindaco di Messina, Federico Basile: «Dopo due anni di pandemia – ha affermato – l’arrivo della MSC World Europa e l’apertura di largo Minutoli dà spazio al crocierismo. Questo è un punto di riferimento, che consente ai turisti di arrivare in città e trovarsi subito davanti il Municipio, il Duomo con il suo Campanile, il Sacrario di Cristo Re. È sicuramente un passo importante, in linea con il progetto avviato precedentemente. Oggi, grazie anche al benvenuto dato dalla Banda della Brigata Aosta la città ha potuto vivere un momento diverso. Stiamo lavorando, c’è ancora da lavorare, ma sono convinto che questo sia un buon punto di partenza».

Poi la parola è passata all’assessore al Turismo, Enzo Caruso: «Nessuna idea – ha sottolineato – può essere portata avanti se non c’è un sindaco che ci crede e noi in Federico Basile abbiamo un comandante che ci aiuta a navigare. Oggi è una bellissima giornata, è un test, potranno esserci delle criticità ma lavoreremo con gli uffici per risolvere tutte le problematiche che saranno rilevate. Oggi è una bellissima cartolina che tutti quelli che sbarcano si porteranno in giro per il mondo, grazie anche alla condivisione sui profili social. Messina va veicolata amata e promossa».

+3

Loading... ×

L’info point di Largo Minutoli fornirà ai turisti che scenderanno dalle navi da crociera in arrivo a Messina tutte le informazioni utili per conoscere i percorsi dedicati ai turisti, come raggiungere il Museo Regionale Interdisciplinare di Messina (MuMe), i servizi a disposizione – trenini e monopattini –, le vie dello shopping e i servizi pubblici.

(18)