Turismo Messina, il Comune cerca operatori: le figure richieste

Dopo l’avviso dello scorso 17 marzo 2023 relativo all’assegnazione dei parcheggi a Largo Minutoli destinati ad agenzie di viaggio e addetti alla vendita di escursioni, il Comune di Messina aggiunge alla voce altri operatori che si occupano di turismo. Ecco le figure richieste e come inoltrare la domanda.

L’avviso esplorativo per manifestazione di interesse è rivolto a:

operatori addetti al trasporto pubblico non di linea (trasporto turistico o con trenini e bus turistici);

(trasporto turistico o con trenini e bus turistici); addetti al noleggio bici , monopattini e accompagnamento per walking tour ;

, ; promozione, illustrazione di escursioni in città, con itinerari a piedi o altre escursioni sul territorio messinese.

Gli addetti al turismo dovranno essere già dotati di autorizzazione ad operare nel territorio del Comune di Messina per l’affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D. Lgs. 19 aprile 2016 n. 50 per l’assegnazione di in concessione d’uso di 8 postazioni in Largo Minutoli per ditte di trasporto turistico e operatori del turismo, rispettivamente:

4 postazioni (lato sud Palazzo del Catasto) per gli operatori addetti al trasporto pubblico non di linea e quindi trasporto turistico o con trenini e bus turistici;

Nelle postazioni indicate sarà possibile promuovere ed effettuare la vendita di giri turistici, escursioni e biglietti per visite, attrazioni e attività in genere, esclusivamente ai passeggeri delle navi da crociera presenti nel porto cittadino.

Per partecipare è necessario essere iscritti nel Registro della Camera di Commercio e già in possesso di autorizzazioni per le attività inerenti il presente avviso, inviando una mail a: protocollo@pec.comune.messina.it entro e non oltre il 14 aprile 2023.

A questo link l’avviso completo e i moduli per presentare domanda.

