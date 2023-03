Messina, assegnazione parcheggi Largo Minutoli: l’avviso per le agenzie di viaggio

Il Comune di Messina ha pubbicato l’avviso pubblico per l’assegnazione in concessione d’uso di 8 parcheggi in Largo Minutoli, destinati alle agenzie di viaggio di cui:

4 postazioni (lato sud Palazzo del Catasto) per gli operatori addetti al trasporto privato con trenini e bus turistici;

4 postazioni (lato nord Palazzo Inail) per addetti alla vendita di escursioni in città, per itinerari a piedi o altre escursioni sul territorio messinese.

Le domande di partecipazione, redatte utilizzando solo i modelli allegati al presente avviso, dovranno essere prodotte a mezzo PEC, utilizzando il seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.messina.it. I richiedenti dovranno obbligatoriamente indicare un indirizzo PEC. Le istanze di partecipazione possono essere presentate entro il 31 marzo 2023.

A questo link la planimetria di Largo Minutoli.

A questo link invece l’avviso completo.

