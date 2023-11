Parcheggi di interscambio: lavori e modifiche viarie tra via Consolare Pompea e la Salita Papardo

Proseguono a Messina i lavori per la realizzazione dei nuovi parcheggi di interscambio: questa volta è il turno dell’area di sosta del viale Stagno D’Alcontres. Per consentire l’esecuzione degli interventi, il Comune ha disposto alcune modifiche alla viabilità, oggi, martedì 7 novembre, tra via Consolare Pompea e la Salita Papardo.

Dopo gli interventi eseguiti tra il 30 ottobre e il 4 novembre sul viale Stagno D’Alcontres, il Comune di Messina annuncia nuovi lavori che interesseranno l’area di intersezione tra la via Consolare Pompea e la Salita Papardo e che riguarderanno la pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso. Gli interventi si svolgeranno a partire dalla serata di oggi, martedì 7 novembre, e fino alla mattinata di domani, mercoledì 8 novembre.

Per consentire l’esecuzione dei lavori, il Comune di Messina ha disposto:

dalle ore 21.00 di oggi, martedì 7, alle ore 6.00 di domani, mercoledì 8 novembre, il divieto di transito veicolare per singole porzioni, tra viale Consolare Pompea e il viale Stagno D’Alcontres.

Sempre per i prossimi giorni, Palazzo Zanca ha disposto modifiche alla viabilità per lo svolgimento di interventi di scerbatura e di potatura delle alberature che interesseranno diverse zone della città di Messina e si protrarranno, in alcuni casi, fino al 14 dicembre. Inoltre, sono iniziati gli interventi all’asfalto di via Adolfo Celi e proseguono quelli lungo la via Cesare Battisti, anche qui con le relative modifiche viarie.

