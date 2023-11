Nuovi interventi di scerbatura e potatura a Messina: i divieti di sosta fino al 14 dicembre

Proseguono gli interventi di scerbatura e potatura delle alberature lungo le strade di Messina. Per consentire l’esecuzione dei lavori, da oggi, lunedì 6 novembre, a giovedì 14 dicembre, sono state disposte modifiche alla viabilità. Si tratta, in particolare, di divieti di sosta e, in alcuni casi, di transito veicolare.

Potatura alberature e Messina: i divieti di sosta in centro dal 9 al 17 novembre

Gli interventi di potatura interesseranno, in particolare, la zona centro-sud di Messina, nel quadrato che comprende: piazzetta Palmara, via Tortona, tratti delle vie Santa Cecilia, Geraci, Camiciotti lato nord, Cesare Battisti lato mare e Maddalena.

Per consentire l’esecuzione degli interventi, da giovedì 9 a venerdì 17 novembre, nella fascia oraria dalle 6.00 alle 14.00, saranno disposte le seguenti modifiche alla viabilità:

divieti di sosta, con zona rimozione coatta, e di transito veicolare, garantendo la continuità del transito pedonale sul marciapiede del lato opposto a quello oggetto di intervento, mediante la collocazione di idonea segnaletica di indirizzamento, e l’ingresso in sicurezza a tutti gli accessi insistenti in quel tratto di strada.

Le modifiche interesseranno, in entrambi i lati, esclusivamente i tratti di strada oggetto delle attività.

Scerbatura a Messina: i divieti di sosta dal 6 novembre al 14 dicembre

Per consentire gli interventi di scerbatura in alcuni tratti delle strade di Fondo Pugliatti e San Paolo, il Comune di Messina ha disposto le seguenti modifiche alla normale viabilità, dal 6 novembre al 14 dicembre:

divieti di sosta, con zona rimozione coatta, e di transito pedonale, garantendo la continuità del transito ai pedoni sul marciapiede del lato opposto a quello oggetto di intervento, mediante la collocazione di idonea segnaletica di indirizzamento, e l’ingresso in sicurezza a tutti gli accessi insistenti in quel tratto di strada.

Le modifiche riguardano esclusivamente i tratti di strada oggetto delle attività.

