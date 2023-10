Lavori sul viale Stagno D’Alcontres: lunedì chiusa la Salita Papardo. Gli orari e cosa si farà

Nuovi lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale a Messina: stavolta è il turno della Salita Papardo (viale Stagno D’Alcontres), che sarà quindi chiusa tra il 30 ottobre e il 4 novembre, ma solo in determinati orari. Gli interventi riguarderanno in particolare l’area adiacente il parcheggio di interscambio in via di realizzazione. Vediamo le modifiche alla viabilità disposte dal Servizio Mobilità Urbana di Palazzo Zanca.

Come cambia la viabilità della Salita Papardo (viale Stagno d’Alcontres)

Di seguito, le modifiche alla viabilità disposte dal Comune di Messina per consentire i lavori sulla Salita Papardo (viale Stagno d’Alcontres).

dalle ore 22.00 di lunedì 30 ottobre alle 6.00 di martedì 31 ottobre , divieto di transito veicolare nella carreggiata stradale nord (direzione di marcia mare-monte) di viale Stagno D’Alcontres nel tratto compreso tra via Consolare Pompea e l’esistente rotatoria sita a monte della realizzanda area di parcheggio.

, dalle ore 22.00 di giovedì 2 novembre alle ore 6.00 di venerdì 3 novembre divieto di transito veicolare nella carreggiata stradale sud (direzione di marcia monte-mare) di viale Stagno D’Alcontres nel tratto compreso tra l’esistente rotatoria sita a monte della realizzanda area di parcheggio e via Consolare Pompea.

dalle ore 22 di venerdì 3 novembre alle ore 6.00 di sabato 4 novembre divieto di transito veicolare, nell’area di intersezione via Consolare Pompea/viale Stagno D’Alcontres, per singole porzioni, in modo tale da consentire l’esecuzione degli interventi di cui in premessa per fasi, senza precludere la fruizione veicolare della stessa area di intersezione.



Le modifiche saranno segnalate da cartelli e barriere posizionati sulla Strada Panoramica dello Stretto in corrispondenza dello svincolo di via Torrente Guardia; sulla Strada Panoramica dello Stretto in corrispondenza dello svincolo di Faro Superiore; sulla Strada Panoramica dello Stretto in corrispondenza dello svincolo di via Salita Frantinaro.

Le strade alternative

Quindi, dalle ore 22.00 di lunedì 30 ottobre alle ore 6.00 di martedì 31 ottobre, il viale Stagno D’Alcontres (via Papardo – Strada di collegamento con l’ospedale Papardo) sarà chiuso in direzione di marcia mare-monte.

Per raggiungere l’ospedale Papardo i veicoli provenienti da sud in via Consolare Pompea dovranno percorrere la via Torrente Guardia , Strada Nuova Panoramica dello Stretto, viale Stagno D’Alcontres in direzione monte;

i veicoli provenienti da nord in via Consolare Pompea dovranno percorrere via Salita Frantinaro, Strada Nuova Panoramica dello Stretto, viale Stagno D’Alcontres in direzione monte;

Dalle ore 22 di giovedì 2 novembre alle 6 di venerdì 3 novembre il viale Stagno D’Alcontres sarà chiuso in direzione di marcia monte-mare.

