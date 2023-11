Messina si rifà le strade: lavori in via Cesare Battisti e Adolfo Celi. Come cambia la viabilità

Proseguono i lavori di rifacimento dell’asfalto lungo le strade del centro di Messina: interessati nei prossimi giorni alcuni tratti di via Cesare Battisti e la via Adolfo Celi. Per consentire l’esecuzione degli interventi, il Comune ha disposto alcune modifiche alla viabilità, tra divieti di sosta e restringimenti di carreggiata. Vediamo tutti i dettagli.

Lavori stradali a Messina: la viabilità in via Cesare Battisti e Adolfo Celi

Di seguito, le modifiche alla viabilità previste dal Comune di Messina per consentire l’esecuzione dei lavori di scarifica e successiva ripavimentazione in conglomerato bituminoso in alcuni tratti di via Cesare Battisti e in via Adolfo Celi.

I divieti di sosta e la viabilità in via Cesare Battisti

I lavori in via Cesare Battisti interesseranno alcuni tratti di piazza Padre di Francia e delle vie Manara, Cernaja e San Filippo Bianchi. Il Comune di Messina ha disposto, da lunedì 6 a venerdì 10 novembre 2023, dalle ore 7.30 alle ore 16.30, le seguenti modifiche alla viabilità:

divieti di sosta, con zona rimozione coatta , in entrambi i lati, e di transito per semicarreggiata, garantendo, in sicurezza, il regolare transito veicolare nella semicarreggiata che di volta in volta non sarà interessata dai lavori, nelle seguenti strade: tratto di strada di piazza Padre di Francia (prolungamento di via N. Bixio) compreso tra le vie Battisti e Martino; via Manara, per un tratto di 30 metri a monte dell’intersezione con via Battisti; via Cernaja, per un tratto di 30 metri a monte dell’intersezione con via Battisti; via San Filippo Bianchi, per un tratto di 30 metri a monte dell’intersezione con via Battisti;

, in entrambi i lati, e di transito per semicarreggiata, garantendo, in sicurezza, il regolare transito veicolare nella semicarreggiata che di volta in volta non sarà interessata dai lavori, nelle seguenti strade: divieto di sosta, con zona rimozione coatta , in entrambi i lati, e di transito veicolare, nelle seguenti strade, garantendo, in sicurezza, l’accesso ad eventuali passi carrabili ivi insistenti: via Faranda, nel tratto compreso tra le vie Porta Imperiale e Battisti; via dei Verdi, nel tratto compreso tra corso Cavour e via Battisti; via Università, nel tratto compreso tra San Filippo Bianchi e via dei Verdi.

, in entrambi i lati, e di transito veicolare, nelle seguenti strade, garantendo, in sicurezza, l’accesso ad eventuali passi carrabili ivi insistenti: divieto di sosta, con zona rimozione coatta , nelle seguenti strade: entrambi i lati di via Porta Imperiale, nel tratto compreso tra le vie Faranda e Macrì, consentendo la fermata degli scuolabus la cui fermata era prevista nel tratto di via Faranda che sarà chiuso al transito per l’esecuzione dei lavori; anello di piazza Francesco Lo Sardo (esclusivamente lato piazza e durante le fasce orarie 7-9 e 12.30-18); 3) entrambi i lati di via Giurba per un tratto di 10 metri sia a sud che a nord dell’intersezione con via Faranda; entrambi i lati di via Venezian per un tratto di 10 metri sia a sud che a nord dell’intersezione con via dei Verdi.

, nelle seguenti strade:

I divieti di sosta e la viabilità in via Adolfo Celi

Per consentire, invece, i lavori stradali in via Adolfo Celi, il Comune di Messina ha disposto da lunedì 6 a venerdì 24 novembre, nella fascia oraria dalle ore 21.30 alle ore 6.00, divieti di sosta, con zona rimozione coatta, entrambi i lati, e di transito veicolare per semicarreggiata, con istituzione del limite massimo di velocità di 30 km/h, in via Adolfo Celi, nel tratto compreso tra la strada per Santa Lucia largo La Rosa.

Image by pvproductions on Freepik

(23)