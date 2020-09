Pagamento pensioni ottobre 2020: al via il 25 settembre. Il calendario di Poste per Messina

Al via da domani, venerdì 25 settembre, il pagamento delle pensioni di ottobre 2020 anticipate: a comunicarlo è Poste Italiane che illustra il calendario, stilato come d’abitudine, ormai, per cognome, che verrà seguito negli uffici di Messina e provincia.

Le pensioni del mese di ottobre verranno accreditate già a partire da domani, venerdì 25 settembre, ai titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution. I titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution potranno prelevare i contanti da oltre 7.000 ATM Postamat, senza bisogno di recarsi allo sportello.

Chi non potrà recarsi allo sportello e dovrà necessariamente recarsi presso gli uffici postali di Messina e provincia dovrà rispettare la turnazione alfabetica secondo il seguente calendario, valido nelle 199 sedi aperte 6 giorni la settimana.

dalla A alla B – venerdì 25 settembre;

dalla C alla D – sabato mattina 26 settembre;

dalla E alla K – lunedì 28 settembre;

dalla L alla O – martedì 29 settembre;

dalla P alla R – mercoledì 30 settembre;

dalla S alla Z – giovedì 1° ottobre.

Si ricorda, inoltre, che ai cittadini dai 75 anni in su è offerta la possibilità di chiedere la consegna della pensione ai Carabinieri, grazie a una convenzione siglata qualche mese fa da Poste e dalle Forze dell’Ordine. Il servizio è valido, ed è gratuito, per tutti coloro che riscuotono abitualmente la pensione in contanti e che non abbiano già delegato altri soggetti al ritiro.

Poste Italiane e pensioni: come prenotare il turno allo sportello a Messina

In oltre 32 uffici postali della provincia di Messina è possibile prenotare il proprio turno allo sportello tramite WhatsApp.

Per farlo basta memorizzare sul proprio smartphone il numero 3715003715 e seguire le indicazioni utili a conseguire la prenotazione del ticket. Per gli uffici abilitati alla prenotazione su WhatsApp, è stata riattivata anche la possibilità di prenotare il proprio turno allo sportello da remoto direttamente da smartphone e tablet utilizzando l’app “Ufficio Postale” oppure da pc collegandosi al sito poste.it, senza la necessità di registrarsi. Negli uffici postali con possibilità di prenotazione “a distanza”, è inoltre possibile tornare ad attendere il proprio turno allo sportello all’interno dei locali.

(18)