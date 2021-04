Open weekend alla Fiera di Messina: al via il secondo giorno. I dati su vaccini e affluenza

Sono 875 i vaccini anti-covid somministrati ieri, giovedì 22 aprile, nel primo giorno dell’open weekend all’hub della Fiera di Messina tra AstraZeneca, Moderna e Pfizer. L’iniziativa, nata per dare maggiore slancio alla campagna vaccinale in Sicilia proseguirà anche venerdì, sabato e domenica ed è indirizzata a diverse categorie di aventi diritto.

Cifre ancora sottotono per AstraZeneca – per il quale, si ricorda, lo scorso fine settimana è stato fatto un open weekend dedicato che ha contato un totale di 442 dosi somministrate –, la maggior parte dei vaccinati di ieri appartiene infatti al target di Pfizer e Moderna. I numeri, riguardanti esclusivamente la Fiera di Messina sono i seguenti per giovedì 22 aprile:

Astra Zeneca : 17;

: 17; Pfizer : 853;

: 853; Moderna: 5.

Questo secondo open weekend dedicato ai vaccini anti-covid in Sicilia è stato esteso anche agli over 80, ai quali verranno somministrati Pfizer e Moderna. Nel contempo, sono arrivate in provincia di Messina le prime dosi di Johnson & Johnson.

Ricordiamo, brevemente, le informazioni utili per chi intenda sottoporsi al vaccino approfittando dell’open weekend a Messina.

Open weekend in Sicilia: chi può richiedere il vaccino senza prenotazione

Le categorie di popolazione che possono richiedere il vaccino anti-covid durante questo fine settimana, anche senza prenotazione sono:

chi ha tra i 60 ed i 79 anni e non è affetto da patologie (AstraZeneca);

gli over 80 (Pfizer e Moderna);

gli over 60 “fragili”, vale a dire affetti da patologie ( Pfizer e Moderna).

Per ridurre i disagi e le code, sono state predisposte tre corsie di accesso alla vaccinazione:

la prima riguarda i prenotati ;

; la seconda i non prenotati ;

; la terza dedicata a coloro che, indipendentemente dalla prenotazione, sono in possesso di anamnesi precompilata dal proprio medico di base che certifichi una specifica condizione di fragilità, rientrante tra quelle elencate dalla Struttura commissariale nazionale.

Dove andare per ricevere il vaccino anti-covid senza prenotazione in Sicilia?

I cittadini over 60 che appartengono alle categorie a elevata fragilità potranno ricevere il vaccino anti-covid senza prenotazione in questo open weekend esteso solo negli Hub provinciali della Sicilia (come la Fiera di Messina) da giovedì 22 a domenica 25 aprile.

Chi rientra nel target 60-79 anni (senza fragilità) potrà vaccinarsi senza prenotazione con AstraZeneca in tutti gli Hub e Centri vaccinali della Regione.

