Online il trailer della serie Sky distopica “Anna”, girata (in parte) a Messina – VIDEO

Dovranno attraversare lo Stretto di Messina per ritrovare una speranza i protagonisti di “Anna”, la nuova serie tv di Sky ispirata all’omonimo romanzo distopico – del 2015 – di Niccolò Ammaniti e ambientata in una Sicilia devastata da un virus. Il trailer è online da poche ore e mostra le prime immagini della serie, girata in parte anche a Messina.

Le riprese nella città dello Stretto (e in provincia) sono state fatte a gennaio 2020 e “prossimamente” la nuova serie tv di Niccolò Ammaniti approderà sul piccolo schermo. Protagonista della storia, ambientata in Sicilia, è Anna, una dodicenne testarda e coraggiosa alla ricerca del fratellino rapito. Insieme a un gruppo di altri ragazzini intraprende un viaggio all’interno dell’Isola, tra città abbandonate, boschi e campi arsi dal sole, per scoprire se, al di là dello Stretto c’è ancora qualche adulto sopravvissuto.

Anna è interpretata dalla 13enne Giulia Dragotto scelta fra oltre duemila candidate per interpretare Anna. Insieme a lei Alessandro Pecorella, di 9 anni, nella parte di Astor, il fratellino della protagonista. Nel cast altri giovani attori esordienti: Clara Tramontano, e Giovanni Mavilla. Insieme a loro Roberta Mattei ed Elena Lietti. La serie sarà distribuita all’estero da Fremantle, mentre in Italia sarà trasmessa in esclusiva su Sky.

Il trailer di “Anna”, serie tv Sky ambientata (in parte) a Messina

