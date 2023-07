Ondata di caldo, Messina tra le città bollino rosso: le previsioni meteo fino al 20 luglio 2023

Continua l’ondata di caldo in Italia causata dall’anticiclone Caronte: anche Messina tra le città bollino rosso per oggi, 18 luglio 2023, secondo il Ministero della Salute, e fino a giovedì 20. Cosa dicono le previsioni meteo per i prossimi giorni (e come proteggersi).

Settimana bollente in riva allo Stretto, lo certifica il bollettino pubblicato nelle scorse ore dal Ministero della Salute che, quotidianamente, aggiorna le previsioni meteo per quel che riguarda il livello di rischio legato alle ondate di calore. Il report riguarda 27 città, tra le quali c’è anche Messina, e stima le temperature previste per le 24, 48 e 72 ore successive.

Ondata di caldo: le previsioni Meteo per Messina dal 18 al 20 luglio 2023

Per quel che riguarda l’ondata di caldo che sta investendo l’Italia in questi giorni, dopo l’allerta rossa per la città dello Stretto dello scorso weekend, il Ministero della Salute ha diramato il bollettino aggiornato al 18 luglio per le giornate di oggi, domani e dopodomani. Vediamo di seguito, cosa dicono le previsioni meteo per Messina:

martedì 18 luglio – 28° (ore 8.00), 34° (ore 14.00), 38° (temperatura massima percepita);

– 28° (ore 8.00), 34° (ore 14.00), 38° (temperatura massima percepita); mercoledì 19 luglio – 29° (ore 8.00), 34° (ore 14.00), 39° (temperatura massima percepita);

– 29° (ore 8.00), 34° (ore 14.00), 39° (temperatura massima percepita); giovedì 20 luglio – 30° (ore 8.00), 37° (ore 14.00), 39° (temperatura massima percepita).

Il bollettino del Ministero della Salute segnala per tutti e tre i giorni a Messina il bollino rosso e un livello di allerta 3 (qui il documento completo).

Nelle altre città della Sicilia monitorate dal Ministero della Salute e a Reggio Calabria, invece, la situazione è la seguente.:

Palermo – bollino rosso il 18, 19 e 20 luglio;

Catania – bollino arancione il 18, bollino rosso il 19 e 20 luglio;

Reggio Calabria – bollino arancione il 18 e 19, bollino rosso il 20 luglio.

A questo link è possibile consultare il bollettino del Ministero della Salute riguardante le ondate di calore, nonché tutte le misure di prevenzione da attuare per evitare i rischi connessi alle alte temperature.

