Caldo in Sicilia, allerta rossa a Messina e Catania: sabato 15 luglio fino a 38° percepiti

Allerta rossa per il caldo a Messina e Catania sabato 15 luglio 2023, con una temperatura massima percepita di circa 38 gradi alle ore 14.00. A dirlo, il sistema nazionale sulla previsione delle ondate di calore, curato del Ministero della Salute, che ha stabilito il massimo livello di rischio “3” (appunto, rosso) per le due città della Sicilia. Schifani: «I Comuni attivino i piani di emergenza».

State sentendo caldo? Be’ non abbiamo ancora visto niente a quanto pare, perché le temperature in riva allo Stretto sono destinate a salire. La Regione Siciliana dirama l’allerta rossa per il caldo per la giornata di sabato 15 luglio nelle città di Messina e Catania e dà alcune raccomandazioni ai Comuni, così come ai cittadini.

A dare l’avviso è il presidente Renato Schifani, che allerta le istituzioni locali: «I Comuni, le strutture socio-sanitarie, il volontariato di protezione civile, i Corpi dei vigili del fuoco e della Forestale regionale e tutti gli altri soggetti competenti attivino i piani e le procedure di emergenza, aumentino i presidi sul territorio sia per l’assistenza alla popolazione esposta alle ondate di calore sia per la prevenzione e il contrasto agli incendi».

A preoccupare, naturalmente, il rischio incendi, ma anche lo stato di salute della popolazione. Il dirigente generale del Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza della Regione, Salvo Cocina sottolinea l’importanza di tutelare e proteggere dal caldo i soggetti più fragili, in particolare bambini e anziani, evitando l’esposizione al sole nelle ore più calde.

Per quel che riguarda le piccole accortezze da prendere per tutelarsi e tutelare gli altri in questa giornata di allerta caldo prevista a Messina e Catania sabato 15 luglio, si rimanda al vademecum per un’estate in sicurezza stilato dal Ministero della Salute.

