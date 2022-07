Oggi a Messina lo Stretto Pride: percorso, viabilità e bus navette di ATM. Tutte le info

Oggi, sabato 23 luglio, a Messina si svolgerà lo Stretto Pride 2022. Per l’occasione, il Comune ha disposto alcune modifiche alla viabilità, mentre ATM fornirà dei servizi aggiuntivi con corse in più per bus e tram, un servizio di bus navette e la variazione dei percorsi di alcune linee. Vediamo, esattamente, il percorso della manifestazione e tutto ciò che c’è da sapere per spostarsi in città questo pomeriggio.

Lo Stretto Pride 2022, promosso da Arcigay Messina Makwan e OMD e patrocinato dal Comune e dalla Città Metropolitana, si svolgerà nel pomeriggio di oggi. Il raduno è previsto a piazza Antonello alle 16.30, mentre il corteo partirà alle 17.30 per arrivare fino a piazza Unione Europea, passando da Corso Cavour e dalla via Garibaldi. Vediamo tutti i dettagli.

Stretto Pride Messina: il percorso e le modifiche alla viabilità

Il raduno per lo Stretto Pride Messina inizierà alle 16:30 a piazza Antonello; la partenza è prevista alle 17:30 lungo il corso Cavour, via Tommaso Cannizzaro, carreggiata ovest (monte) di via Garibaldi fino a giungere, intorno alle 20:30, piazza Unione Europea (Municipio). Ecco le modifiche alla viabilità.

Per la giornata di sabato 23 luglio, dalle 14:00 alle 21:00, vigerà il divieto di sosta, con zona rimozione coatta nelle seguenti strade:

tutta l’area di piazza Antonello (consentendo, durante la mattinata, il posizionamento dell’autocarro utilizzato per il corteo, nel settore sud/ovest, antistante Palazzo dei Leoni, sede della Città Metropolitana di Messina);

(consentendo, durante la mattinata, il posizionamento dell’autocarro utilizzato per il corteo, nel settore sud/ovest, antistante Palazzo dei Leoni, sede della Città Metropolitana di Messina); corso Cavour nel tratto compreso tra via della Munizione/S. Camillo e via T. Cannizzaro;

nel tratto compreso tra via della Munizione/S. Camillo e via T. Cannizzaro; via T. Cannizzaro nel tratto compreso tra corso Cavour e via Garibaldi;

nel tratto compreso tra corso Cavour e via Garibaldi; carreggiata ovest (monte) di via Garibaldi nel tratto compreso tra via T. Cannizzaro e via S.

Camillo ;

; carreggiata est (valle) di via Garibaldi nel tratto compreso tra largo Minutoli e via I

Settembre ;

; via Consolato del Mare e via S. Camillo nei rispettivi tratti compresi tra via Argentieri e via

Garibaldi ;

; area di parcheggio riservata alla fermata degli autobus compresa tra piazza Duomo e il

corso Cavour, con collocazione di transenne per interdire l’accesso alla stessa area.

Dalle 16:00 alle 21:00 vigerà il divieto di transito veicolare nelle seguenti strade:

corso Cavour , nel tratto compreso tra via della Munizione/S. Camillo e via T. Cannizzaro;

, nel tratto compreso tra via della Munizione/S. Camillo e via T. Cannizzaro; piazza Antonello ;

; via T. Cannizzaro , nel tratto compreso tra il corso Cavour e la via Garibaldi;

, nel tratto compreso tra il corso Cavour e la via Garibaldi; via Garibaldi , carreggiata ovest (monte), nel tratto compreso tra via T. Cannizzaro e

largo Minutoli;

, carreggiata ovest (monte), nel tratto compreso tra via T. Cannizzaro e largo Minutoli; in tutti i tratti terminali delle strade di immissione al percorso impegnato dal corteo.

Dalle 16:00 e fino a circolazione normalizzata, su indicazione del Corpo di Polizia Municipale vigerà il doppio senso di circolazione in via Garibaldi, carreggiata lato est (valle), nel tratto compreso tra via I Settembre e largo Minutoli, con delimitazione dei due sensi di marcia mediante coni in gomma e la collocazione di idonea segnaletica stradale verticale. Il Corpo di Polizia Municipale ha facoltà di adottare, temporaneamente e secondo le esigenze, tutti quei provvedimenti di natura viabile che si dovessero rendere necessari per la sicurezza pubblica e viaria.

Modifiche orari tram e Shuttle e bus navette di ATM

In occasione dello Stretto Pride previsto oggi, 23 luglio, a Messina, ATM ha disposto alcuni servizi aggiuntivi che riguardano sia la linea bus Shuttle 100, sia il tram. In più è previsto un servizio di bus navette che faranno la spola tra il Terminal Annunziata e il Cavallotti. Vediamo tutto nel dettaglio.

sia la bus linea 1 Shuttle 100 che il tram avranno la frequenza diurna fino alle 2.00 del giorno successivo;

che il avranno la del giorno successivo; lo Shuttle durante la manifestazione varierà il proprio percorso di marcia e in direzione nord, giunta in via T. Cannizzaro, proseguirà in via Garibaldi, mentre in direzione sud dalla via Garibaldi svolterà in via I Settembre e poi in via La Farina;

durante la manifestazione e in direzione nord, giunta in via T. Cannizzaro, proseguirà in via Garibaldi, mentre in direzione sud dalla via Garibaldi svolterà in via I Settembre e poi in via La Farina; per le disposte limitazioni viarie, le modifiche ai regolari percorsi interesseranno anche le linee 13–14–15–16–17–26–31 e 33.

Le bus navette di ATM saranno due, avranno una cadenza di 20 minuti, dalle 16:00 alle 21:00 tra il Terminal Annunziata con il Terminal Cavallotti.

(6)