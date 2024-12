Natale a Messina 2024. Il programma degli eventi per delle feste magiche… per tutti

Presentato questa mattina a Palazzo Zanca il programma di eventi e iniziative dell’Amministrazione comunale per il Natale a Messina 2024.

Quasi tutto pronto in città per il periodo più magico dell’anno. L’inizio della stagione natalizia si avrà l’8 dicembre con l’accensione dell’Albero di Natale nell’atrio di Palazzo Zanca.

Le festività natalizie a Messina sono, come da tradizione, motivo per offrire alla cittadinanza momenti di condivisione, socialità, promozione di tutto il territorio comunale. È con questo intento che l’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Federico Basile, ha curato l’allestimento di un ricco calendario di iniziative frutto della sinergia di tutta la macchina amministrativa con le partecipate comunali, e in collaborazione con gli operatori tecnici ed economici locali, che hanno manifestato il loro interesse all’allestimento di eventi e spettacoli musicali e di intrattenimento nell’ambito del Natale a Messina 2024 del piano promozionale “Brand Messina”.

Natale a Messina 2024: comunità e calore

Il sindaco di Messina Federico Basile ha sottolineato che dicembre non è solo il mese del Natale ma è anche il mese in cui la voglia di stare insieme e fare comunità si fa più forte, per dare un messaggio di coinvolgimento. A tal proposito, il Primo Cittadino ha elencato gli eventi che caratterizzeranno il Natale a Messina 2024: «il calendario inizia con le accensioni degli alberi l’8 dicembre. Si inizierà da Piazza Municipio per poi proseguire al Teatro Vittorio Emanuele, Piazza Università, Piazza del Popolo e, infine, Piazza Cairoli. Gli eventi per la città partiranno da giorno 10 e dureranno fino ai primi giorni di gennaio».

Puntando l’attenzione sul senso di comunità e calore che il Natale 2024 a Messina si prefigge di dare, ha poi aggiunto: «ritorna quest’anno l’allestimento delle Ville Comunali con una Villa Dante riattivata, il parco Aldo Moro ridato alla città. Sono convinto che anche quest’anno lo spirito del Natale si farà davvero sentire, donando quella voglia di partecipazione che ci deve essere».

A Messina Natale fa rima con inclusione

L’assessore Massimo Finocchiaro ha evidenziato come l’allestimento del Natale a Messina coinvolga l’Amministrazione tutta in un lavoro di squadra all’insegna della sinergia anche con le partecipate. Ha spiegato: «organizzare il Natale a Messina 2024 vuol dire anche parlare di sicurezza, di viabilità. Oltre alle energie dell’Amministrazione, si aggiunge il bando periferie che si è concluso qualche giorno fa. Ogni circoscrizione avrà mediamente una trentina di eventi che vengono da questo bando».

L’assessore ha poi spiegato i grandi nomi presenti per il Natale 2024 a Messina dove non mancheranno personalità del calibro di Arisa e Clementino.

Novità di quest’anno, la presenza di un palco a Piazza Cairoli: «oltre al mercatino di Natale di piazza Cairoli, quest’anno ci sarà anche un palco affinché si possano esprimere le più disparate attività artistiche in orari legati alle famiglie. Deve essere un Natale di gioia e inclusione per famiglie e bambini».

Natale a Messina 2024: sostenibilità e innovazione

Impegno, gioco di squadra e sinergia grazie alle partecipate sono punti cardine su cui ha posto l’attenzione anche Liana Cannata. L’assessora ha affermato: «nei vari villaggi di Messina ci sono oltre 90 alberi. Avremo la possibilità di far vivere le ville con Messina Social City, oltre agli appuntamenti tradizionali come il Villaggio di San Nicola o il presepe di Castanea».

Le luminarie, rispetto all’anno scorso, sono più numerose e ci saranno anche installazioni tridimensionali. Il Natale a Messina 2024 è anche nel segno della sostenibilità e dell’innovazione. L’assessora ha infatti spiegato che gli addobbi che abbelliscono il viale San Martino e Piazza Cairoli sono realizzati con materiali riciclati e riutilizzati.

L’auspicio, come ricordato in conclusione dal sindaco, è quello che Messina possa vivere tutto il territorio comunale e lanciare un messaggio di speranza.

Protagoniste del Natale saranno anche le ville incatate tra luci, magia e colori come villa Dante, villa Sabin, villa Mazzini, il Parco Aldo Moro e la Pineta Montepiselli.

Musica, luci e tradizioni

Piazza Duomo sarà teatro di concerti per il Natale 2024 ad iniziare dal 23 dicembre con Arisa per poi proseguire così:

il 27 dicembre Clementino “Live con band”. Apre il concerto l’artista Ste;

il 31 con “Tutti pazzi per RDS” con Rossella, CIccio e Buzz e il dj set di Radio Zenith e Tony Renda vocalist Yanez;

il 6 gennaio Concerto il Cattedrale.

Oltre 200 eventi musicali, teatrali e di arte performativa nelle sei circoscrzioni. Oltre 300 eventi nei villaggi, ville e periferie ma il Natale a Messina 2024 è anche nel segno della tradizione e infatti non mancheranno gli eventi natalizi tradizonali come:

Il villaggio di Natale in Piazza Cairoli;

il presepe di Castanea;

Il villaggio di Natale in teatro;

Santa Claus Village – Massa San Nicola;

Il Natale a Cristo Re;

XIX mostra di arte presepiale Chiostro arcivescovile;

Il presepe della galleria Inps;

La cavalcata dei 3 magi;

I 100 presepi del Borgo di Ganzirri;

Natale a Forte Cavalli – “presepi tra storia e tradizione”;

Concerto Chiesa si San Salvatore;

Cultura Food e Wine al Binario 1: “Inside out”, un viaggio tra le emozioni in giro con ATM per le vie della città e nei villaggi con “Music on the Bus”.

