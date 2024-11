Natale 2024 a Messina: arrivano le prime decorazioni per il periodo più magico dell’anno

Il Natale 2024 è quasi alle porte e l’atmosfera del periodo più magico dell’anno sta arrivando anche a Messina. Mentre si fa il conto alla rovescia per l’arrivo di Babbo Natale, la città si prepara vestendosi a festa.

Presto, le vie del centro saranno colorate con luminarie e varie decorazioni e impreziosite dai grandi alberi che illumineranno le piazze.

Lavori in corso per l’arrivo del Natale 2024 a Messina. Nelle aree adiacenti il Teatro Vittorio Emanuele si sta montando il villaggio natalizio “Natale in Teatro-Xmas Village” che sarà visitabile dall’8 al 29 dicembre dopo l’accensione del grande e atteso albero di Natale di Piazza Cairoli.

Ci saranno tantissime iniziative per i bambini, attrazioni, la casa di Babbo di Natale, laboratori creativi e tanto altro. Sarà un villaggio circondato da luci in cui passeggiare e trascorrere momenti spensierati in compagnia di famiglia e amici.

Il Natale sta arrivando anche a Piazza Unione Europea dove si inizia a respirare un po’ di atmosfera natalizia. Sono iniziati i lavori per posizionare le varie decorazioni e l’atteso albero di Natale.

Molto presto le vie di Messina e le vetrine dei negozi saranno invase da luminarie pronte a essere accese per rendere il Natale 2024 ancora più magico, ancora più speciale.

