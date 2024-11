Messina: il Parco Aldo Moro riapre i suoi cancelli alla cittadinanza

Il Parco Aldo Moro di Messina ha riaperto i suoi cancelli alla cittadinanza. Progetto innovativo che rientra nell’ambito del programma di rinaturalizzazione e recupero di parchi e giardini pubblici previsto dal Programma ForestaMe, era stato inaugurato lo scorso 24 maggio regalando ai messinesi una nuova area verde, tutta da vivere. Successivamente, ne era stato disposto il sequestro su disposizione della Procura di Messina per delle analisi al fine di escludere la presenza di elementi contaminanti e ieri pomeriggio la città ne ha festeggiato la riapertura.

Parco Aldo Moro Messina: il progetto

Il sindaco di Messina Federico Basile aveva spiegato che il progetto di riqualificazione del Parco Aldo Moro, era stato presentato a gennaio 2022 e finalmente diventato realtà nel maggio 2024. Si è trattato del frutto di un lavoro impegnativo e ambizioso avviato con l’Amministrazione De Luca e completato da quella attuale che restituisce ai messinesi uno spazio urbano rimasto abbandonato e sconosciuto per più di 50 anni. Il Parco Aldo Moro rappresenta un altro Polmone verde della Città dove i cittadini possono passeggiare, incontrarsi e confrontarsi, in spazi di comunità, inclusivi e sostenibili che fanno di Messina una Città che si evolve in una dimensione sempre migliore e attrattiva.

Il progetto, finanziato per un importo di 2milioni di euro, ha riguardato interventi di riqualificazione nell’intera area di 14mila metri quadri. La nuova configurazione unisce praticità ed estetica. Messina ha uno spazio in grado di soddisfare ogni stile di vita e coinvolgere ogni cittadino. Al Parco Aldo moro c’è posto per tutti: non solo famiglie e bambini ma anche amanti degli animali e sportivi.

Parco Aldo Moro: un bene prezioso per Messina

Federico Basile aveva assicurato che il sequestro era soltanto nell’interesse del comune di Messina e della cittadinanza tutta; il tempo necessario di verificare eventuali criticità così da poter riaprire il Parco nel miglior tempo possibile.

Le sue parole sono diventate realtà nella giornata di ieri, 19 Novembre 2024.

Il Primo Cittadino ha dichiarato: «grazie alla collaborazione delle autorità competenti, possiamo finalmente restituire alla cittadinanza questo spazio per una fruizione sicura. Parco Aldo Moro è un angolo di natura rigenerato e sicuro, dove famiglie e amici possano ritrovarsi e godere del tempo libero in un ambiente piacevole e accogliente. Vi invito tutti a visitarlo e a scoprire un luogo magico, che rappresenta un nuovo bene prezioso di tutti noi messinesi».

In occasione della riapertura la Messina Social City ha organizzato un momento di intrattenimento e condivisione per tutta la comunità.

Cosa trovo al Parco

All’interno del Parco, la cittadinanza può usufruire di:

prati all’inglese,

giochi d’acqua,

squarci panoramici con vista sullo Stretto, il tutto caratterizzato dalla valorizzazione e custodia dei resti storici vincolati che si trovano nel parco.

La nuova composizione del verde è parte integrante del progetto, con un incremento significativo del patrimonio vegetale anche quest’ultimo nel rispetto dei vincoli urbanistici.

Ci sono diverse specie locali, per favorire la biodiversità dell’area e creare zone di ombreggiatura e arredo urbano.

L’area è polifunzionale e tra le nuove caratteristiche spiccano l’inclusione di spazi per attività ricreative e anche la possibilità di praticare attività fisica.

In più ci sono arredi, cestini, panchine e accessori di delimitazione dei camminamenti.

