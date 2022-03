Nasce il caseificio di Tenuta Anasita: a San Filippo del Mela una nuova storia di gusto

A pochi chilometri da Messina, a San Filippo del Mela, la famiglia Isgrò ha inaugurato “Tenuta Anasita“; un antico borgo restaurato del ‘700 che comprende il nuovo caseificio bufalino, la caffetteria, e a breve anche l’apertura di un ristorante, un’enoteca e la zona per l’ospitalità. I prodotti caseari sono realizzati da Rosario D’Alessandro, colazioni e gelati dal pastry chef Mario Cortese.

«Nel 2004 – racconta Emanuele Isgrò – spinto dalla passione per la natura e gli animali, ho iniziato ad allevare le prime bufale di razza autoctona del Mediterraneo, selezionando animali di altissima genealogia per offrire una proposta di eccellenza di prodotti a base di latte e carne di bufala in Sicilia, ponendo la massima attenzione al benessere animale e operando con tecniche innovative e all’avanguardia nel rispetto del comparto bufalino».

L’azienda agricola, nei 42 ettari di proprietà, sparsi in tutto il comprensorio del Mela, produce anche agrumi, olio extravergine di oliva, miele e ortaggi e, ovviamente, i prodotti artigianali derivati dalle bufale.

La Tenuta Anasita

I prodotti caseari sono realizzati da Rosario D’Alessandro (in foto), colazioni e gelati dal pastry chef Mario Cortese, già pasticcere del ristorante Zash, 1 stella Michelin a Riposto, in provincia di Giarre. «Lavorare con una materia prima di questo livello, – ha detto Cortese – con il latte appena munto, con il burro a km zero, con la ricotta fresca, con le uova di giornata, è il sogno di ogni pasticcere che lavora mettendo la qualità al primo posto».

Il caseificio con caffetteria è solo il step del progetto della famiglia Isgrò. «Stiamo lavorando all’apertura di una boutique di carni, preparati di bufala e salumi di eccellenza. In seguito – conclude Isgrò – realizzeremo il ristorante, l’enoteca e delle suites in cui ospitare turisti e viaggiatori che abbiano voglia di vivere un’esperienza a contatto con la natura. Abbiamo in progetto anche un programma articolato di sviluppo aziendale per espandere il nostro marchio al di fuori della Sicilia». La Tenuta Anasita è aperta tutti i giorni dalle 08:00 alle 20:00.

(49)