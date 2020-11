MyWorkout Italia: online la prima piattaforma di fitness Made in Messina

Un sito web semplice, allenamenti personalizzati con personal trainer, lezioni di fitness da seguire online da casa, quando si vuole, prodotti per la palestra da acquistare: si presenta così la prima piattaforma di fitness made in Messina, realizzata da un gruppo di personal trainer professionisti che, con l’avvento del coronavirus, hanno dato vita a My Workout Italia.

Il nucleo originale di My Workout Italia è una pagina Instagram, che ad oggi ha oltre 16mila follower provenienti da ogni parte d’Italia. Dopo il lockdown di marzo e con la nuova chiusura delle palestre disposta con il Dpcm Conte, Carmelo Cioffi, Salvatore Cioffi, Alfredo De Salvo, Giuseppe Grillo e Alberto Sciurba si sono riuniti in una Startup e hanno deciso di creare una vera e propria piattaforma online cui abbonarsi.

I creatori della piattaforma sono tutti professionisti, laureati in scienze motorie e fisioterapia, e forniscono corsi di diverso tipo: Functional training, Suspension Training, G.A.G., Postural&Stretch, Cross Fitness e Fitness Musicale. Ma non solo. Attraverso la piattaforma è possibile accedere a contenuti di diverso tipo – dalla scheda alla dieta personalizzata – sottoscrivendo un abbonamento che può essere “basic”, “medium” o “pro”. Sulla pagina Instagram sono disponibili gratuitamente consigli, mini-tutorial e piccoli teaser di presentazione dei corsi.

Maggiori informazioni sulla piattaforma a questo link.

