La nave da crociera MSC World Europa a Messina per l’edizione 2023 di Vara e Giganti

La nave da crociera MSC World Europa sarà a Messina e prolungherà la sua permanenza nella città dello Stretto per l’edizione 2023 della Vara e dei Giganti. Ad annunciarlo, insieme a tante altre novità, il Comune che, nelle scorse ore, ha chiesto il patrocinio morale del Ministero della Cultura (MIC) per la tradizionale processione cittadina.

Aria d’estate a Messina, dove si comincia a progettare l’edizione 2023 della processione simbolo dell’Agosto Messinese. L’assessore alla Cultura Enzo Caruso, e il collega alla Protezione Civile, Massimiliano Minutoli, hanno infatti avviato le procedure di allestimento delle due macchine festive e le interlocuzioni con il gruppo storico “Vara e Giganti”.

Oltre alla richiesta di patrocinio al Ministero della Cultura (MIC), Palazzo Zanca annuncia che, così come nel 2022, anche quest’anno Poste Italiane emetterà un annullo speciale dedicato alla Vara e ai Giganti. Sarà realizzata, inoltre – e qui arriviamo alla novità dell’anno –, una nuova cartolina speciale che assocerà la tradizionale Processione del Ferragosto messinese alla World Europa, la nuova nave da crociera di MSC, tra le più “green” e le più grandi del mondo. Per l’occasione, come anticipato, l’ammiraglia di MSC prolungherà la propria sosta al Porto di Messina. È stata proprio la MSC World Europa, ad aprile 2023, a inaugurare il nuovo spazio dedicato all’accoglienza dei turisti a Largo Minutoli, di fronte al Municipio.

Tra le altre iniziative avviate dall’Amministrazione Comunale per arrivare preparati agli eventi dell’estate 2023, la pubblicazione dell’avviso finalizzato all’individuazione di sponsor tecnici ed economici che vogliano sostenere Palazzo Zanca nell’organizzazione dell’Agosto messinese.

