Il Comune a caccia di sponsor per l’Agosto Messinese: pronto l’avviso pubblico

Agosto si avvicina e il Comune di Messina è a caccia di sponsor, economici e tecnici, per la programmazione del calendario di eventi dell’Agosto Messinese, con i suoi giorni clou attorno al 15 agosto e alle tradizionali processioni della Vara e dei Giganti. Vediamo l’avviso completo.

È online, sull’Albo Pretorio di Palazzo Zanca la determina di approvazione dell’avviso per la ricerca di sponsorizzazioni economiche e tecniche finalizzate a mettere su il programma degli eventi dell’Agosto Messinese 2023, dalla Vara ai Giganti, Mata e Grifone, passando per tutte le manifestazioni collaterali. Un avviso analogo era stato pubblicato anche lo scorso anno, sempre di questo periodo.

Nella determina, si ricorda l’importante valore identitario delle manifestazioni dell’agosto messinese: «Ogni anno, da cinque secoli – si legge nel documento –, nella città di Messina si svolgono nel periodo di Ferragosto le celebrazioni in onore dell’Assunzione della Madonna, le fonti storiche riferiscono che tale machina votiva risalga già al ‘500 e che veniva portata in processione attraverso tutte le principali strade cittadine; […] tale appuntamento, oltre al suo significato religioso e folkloristico, rappresenta un forte un elemento essenziale dell’identità culturale della città e della sua comunità ed evento di assoluta pregnanza sociale».

Oltre a ragioni di carattere culturale, a motivare la scelta di ricorrere a sponsorizzazioni, la necessità di attivare tutte le misure necessarie alla sicurezza e alla fornitura di beni e servizi nel corso degli eventi in programma: «L’Amministrazione Comunale – si legge nella determina – deve provvedere a tutti gli interventi necessari per la realizzazione del Ferragosto Messinese, tra cui la messa in sicurezza della manifestazione di che trattasi, a tutela della pubblica e privata incolumità, attraverso un’articolata e coordinata fornitura di beni e servizi. […] per molte spese si è ricorso in passato a donazioni di Enti pubblici o privati con la finalità di coinvolgere aziende e realtà radicate nel territorio nella festa più sentita dalla cittadinanza».

Maggiori informazioni a questo link.

(4)