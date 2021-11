Microchippatura cani gratis: domenica l’ultimo appuntamento a Messina

Ultimo appuntamento per la microchippatura gratuita dei cani offerta dal Comune di Messina. Grazie alla campagna lanciata da Palazzo Zanca è possibile far impiantare il microchip al proprio amico a quattro zampe gratis, anche al di fuori dai tempi previsti per legge, senza incorrere in alcuna sanzione. Vediamo come prenotare.

Dopo Santa Margherita lo scorso 7 novembre e villa Sabin (al capolinea del tram dell’Annunziata) ieri, il prossimo e ultimo appuntamento con la “Campagna Microchip Gratuito Messina 2021” lanciata dall’assessorato al Benessere degli animali sarà domenica 28 novembre a piazza Cairoli.

A commentare è l’assessore Massimiliano Minutoli: «Il supporto logistico informatico messo a disposizione dai volontari ENPA e AIPAE ha consentito di gestire celermente le operazioni, mentre il personale del Servizio Pronto Intervento e della Protezione Civile comunale ha coadiuvato i volontari delle associazioni NDPC e Mari e Monti 2004 nelle operazioni per l’allestimento e lo smontaggio del village».

Nel corso della giornata di ieri a Villa Sabin sono stati impiantati 70 microchip. Hanno collaborato all’iniziativa i medici veterinari dell’ASP e i volontari delle Associazioni animaliste AIPAE, ENPA, Lega Nazionale Difesa del Cane, Guardie Zoofile ed ENPA.

Microchippatura cani a Messina: come prenotare

Chi vuole aderire all’iniziativa e far impiantare il microchip al proprio cane può prenotarsi sul sito del Comune di Messina a questo link. Al termine della procedura di inserimento dei dati richiesti, il sistema emetterà un avviso di avvenuta registrazione e quindi, salvo comunicazioni diverse che verrebbero inviate ai recapiti forniti, l’utente dovrà presentarsi munito di documento di riconoscimento e codice fiscale all’appuntamento richiesto.

