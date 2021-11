Microchippatura cani gratuita: al via la campagna del Comune di Messina. Come prenotare

A partire da domenica 7 novembre i proprietari di cani di Messina potranno far impiantare il microchip al proprio amico a quattro zampe anche al di fuori dai tempi previsti dalla legge, senza incorrere in alcuna sanzione, grazie alla campagna di microchippatura gratuita del Comune. Vediamo come funziona.

A comunicarlo è l’assessore al Benessere degli Animali, Massimiliano Minutoli: «È un’opportunità – sottolinea – per tutti i detentori e/o possessori di cani per regolarizzare la propria posizione senza incorrere in sanzioni immediate, oppure in futuro a seguito di controllo da parte degli organi preposti che dovessero riscontrare l’assenza del microchip». La legge, infatti, prevede che chi possiede un cane lo faccia registrare, tramite l’impianto di un microchip, entro i 60 giorni di vita dell’animale. L’inosservanza di tale norma comporta una multa, che però in questo caso non verrà applicata. L’obiettivo dell’iniziativa è infatti quello di contrastare l’abbandono degli animali e dare una possibilità di regolarizzazione a chi non ha provveduto per tempo alla registrazione del proprio cane.

La campagna “Microchippatura gratuita Messina 2021” avviata dal Comune, in collaborazione con ASP e con le Associazioni animaliste, prende il via domenica 7 novembre – dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle pre 14.30 alle ore 17.00 – e proseguirà con altre due giornate in zone diverse della città dello Stretto.

Microchippatura cani gratuita: le date per Messina

Di seguito, tutte le date:

domenica 7 novembre al lungomare di Santa Margherita per la zona Sud di Messina;

al lungomare di Santa Margherita per la zona Sud di Messina; domenica 21 novembre a Villa Sabin per la zona Nord della città;

a Villa Sabin per la zona Nord della città; domenica 28 novembre a Piazza Cairoli per la zona Centro.

A commentare l’iniziativa, il Commissario Straordinario dell’Ente Nazionale Protezione Animali di Messina, Alessandra Parrinelli: «Cogliamo con soddisfazione l’iniziativa del Comune di Messina perché la microchippatura rappresenta uno dei punti di forza per contrastare l’abbandono dei cani, facilitandone l’identificazione nelle varie situazioni che dovessero presentarsi come i furti o i ritrovamenti di animali, oltre ad essere un importante strumento per il censimento ed il monitoraggio costante della presenza dei cani sul territorio».

Come far mettere il microchip gratis al proprio cane

Per potere accedere a questo servizio, gli interessati possono effettuare la prenotazione on-line attraverso il link dedicato sul sito istituzionale del Comune di Messina, raggiungibile a questo indirizzo.

Una volta fatta la prenotazione, ci si dovrà presentare all’appuntamento con il proprio cane, il proprio documento di identità e il codice fiscale per agevolare le procedure di registrazione.

