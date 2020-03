Messinaservizi Bene Comune: prossima settimana isole ecologiche aperte

Messinaservizi Bene Comune comunica che per venire incontro alle esigenze dei cittadini, la prossima settimane le isole ecologiche saranno aperte. Una decisione presa soprattutto pensando ai messinesi residenti nelle aree dove ancora non è iniziata la raccolta differenziata porta a porta, d’accordo con il sindaco Cateno De Luca.

Da domani, quindi, saranno effettuate delle aperture straordinarie delle isole ecologiche di Messina, per permettere di conferire i materiali raccolti in questi settimane di chiusura. L’apertura sarà controllata, con il rispetto delle distanze minime e delle misure di sicurezza secondo quanto previsto nelle ordinanze sindacali e dei Dpcm del governo, con un numero massimo di conferimenti giornalieri.

A breve MessinaServizi Bene Comune renderà noti il calendario, le modalità e l’ordine che i cittadini dovranno seguire per conferire. Sarà possibile conferire imballaggi in carta e cartone, metalli (alluminio e acciaio) plastica e vetro. Chiediamo da parte di tutti la massima collaborazione per prevenire i disagi per gli altri cittadini e l’accumulo di cataste di rifiuti.

(26)