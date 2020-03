Messina. Aperture straordinarie delle isole ecologiche: come prenotarsi per conferire i rifiuti

Da oggi per conferire rifiuti nelle isole ecologiche di Messina occorrerà prenotarsi prima per telefono. A comunicarlo è il presidente di MessinaServizi Bene Comune, Giuseppe Lombardo, che spiega come fare e chiarisce come tale misura rientri tra i provvedimenti messi in campo dall’azienda per garantire la sicurezza dell’utenza in questi giorni di emergenza sanitaria legata al coronavirus.

Come si ricorderà, MessinaServizi Bene Comune ha deciso alcune aperture straordinarie per i centri di raccolta della città dello Stretto al fine di consentire ai cittadini residenti nello zone in cui ancora non è stata attivata la raccolta differenziata porta a porta di gettare i propri rifiuti agevolmente. Per accedere al servizio, però, sarà necessario prenotarsi in modo che l’Azienda possa gestire meglio il “traffico” dell’utenza ed evitare assembramenti, assicurando il mantenimento della distanza di sicurezza prevista per legge.

«Ricordiamo – sottolinea il presidente Giuseppe Lombardo – che questo servizio straordinario sarà utilizzabile solo per cittadini che risiedono nelle aree dove ancora non è iniziata la raccolta differenziata porta a porta. Sarà possibile conferire imballaggi in carta e cartone, metalli (alluminio e acciaio) plastica e vetro.

Come funziona la prenotazione per le isole ecologiche di Messina?

Per prenotare basterà contattare MessinaServizi Bene Comune al numero 3336154097 dalle 7.00 alle 15.00, e al numero 3336154086 dalle 15.00 alle 23.00. Una volta ricevuta la telefonata, l’Azienda, in base alla quantità di richieste pervenute, deciderà il giorno e l’ora in cui l’utente potrà recarsi all’isola ecologica per conferire i rifiuti.

(11)