Coronavirus, vertice in Prefettura: 163 attuali positivi tra Messina e provincia

Sono 163 gli attuali positivi al coronavirus tra Messina e provincia, la maggior parte dei quali si trova nella città dello Stretto o nei comuni della zona ionica. È questo quanto è emerso dalla riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica svoltosi ieri in Prefettura. Alle autorità presenti il monito del Prefetto di Messina Maria Carmela Librizzi ad “alzare ancora di più l’asticella dell’attenzione”.

Nella giornata di ieri, giovedì 10 settembre, si è svolta al Palazzo del Governo una riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto Librizzi e dedicata all’esame dell’attuale situazione epidemiologica in città e in provincia. All’incontro hanno preso parte i vertici delle Forze dell’Ordine, i Sindaci dei Comuni Capofila dei Distretti Socio Sanitari della provincia, i Sindaci di Giardini Naxos e Oliveri e il Direttore generale dell’ASP.

In vista dell’ormai prossima riapertura delle scuole il Prefetto Maria Carmela Librizzi ha manifestato la necessità di alzare la soglia dell’attenzione e proseguire con i controlli costanti da parte delle forze dell’ordine, e ha invitato le singole amministrazioni locali a vigilare sull’applicazione delle misure di contenimento del covid-19.

Coronavirus a Messina: la situazione fotografata dall’ASP

Sulla stessa lunghezza d’onda il direttore dell’ASP che ha sottolineato come, sebbene i focolai attualmente presenti tra Messina e Provincia siano contenuti, non bisogna dimenticare che nel corso dell’estate il territorio metropolitano è stato meta turistica privilegiata.

Ma un quadro più dettagliato della situazione lo ha fornito il responsabile Covid-19 dell’ASP che ha segnalato come, allo stato attuale, risultino circa 163 positivi in provincia, di cui la maggior parte nella città di Messina e nella zona ionica. Nella zona tirrenica si registrano un numero di casi da monitorare a Sant’Agata di Militello e un focolaio ad Oliveri, tuttavia ormai in fase di contenimento.

Un video per informare su tamponi e test sierologici

A preoccupare i sindaci dei diversi comuni della provincia, la scarsa conoscenza da parte di molti cittadini circa la corretta gestione di tamponi e dei test sierologici. Situazione, questa, che ha portato troppo spesso ad assembramenti presso gli ambulatori.

Per porre rimedio al problema, la Prefettura di Messina realizzerà insieme all’ASP un video informativo contenente le linee guida sulla corretta tempistica e procedura dei tamponi, sull’isolamento fiduciario e su ogni misura di contenimento del contagio. Il video verrà poi divulgato a mezzo stampa e sui social network.

(14)