Messina, via libera all’assunzione in ATM di 15 addetti alla piccola manutenzione

ATM Spa assume 15 giovani addetti alla piccola manutenzione. Soddisfatto il presidente Campagna: «Con i nuovi apprendisti, la quota di dipendenti dell’Azienda supererà le 500 unità e l’età media dei lavoratori andrà a diminuire ulteriormente grazie anche ai pensionamenti in corso». A firmare l’accordo i sindacati con CISL, UGL, FAISA Cisal e Orsa, non firmano Cgil e Uil.

I giovani assunti saranno selezionati dalla graduatoria emersa dal concorso pubblico svolto nei mesi scorsi, dopodiché sarà il momento delle visite mediche ed entro fine gennaio saranno formalizzati i contratti di lavoro. «Con queste nuove assunzioni – commenta il presidente Giuseppe – aumentano i servizi svolti in proprio da ATM S.p.A. grazie alle maestranze interne. Ringraziamo le organizzazioni sindacali che hanno sottoscritto l’accordo e auspichiamo che anche chi non lo ha sottoscritto al momento possa condividerlo successivamente. Voglio sottolineare che continuiamo nella valorizzazione delle professionalità interne, potenziando la squadra di pronto intervento aziendale e favorendo così il trasferimento delle competenze dal personale già in servizio ai neo assunti».

Fit CISL, Faisa Cisal, Ugl e Or.S.A: «L’unico contratto è quello della Mobilità-TPL»

A commentare sono anche i sindacati che hanno sottoscritto l’accordo, vale a dire Fit CISL, Faisa Cisal, Ugl e Or.S.A: «L’unico contratto di lavoro utilizzabile in Atm – sottolineano – è quello degli autoferrotranvieri-internavigatori». Il riferimento è all’avviso pubblico di selezione di 15 risorse con contratto di lavoro di apprendistato professionalizzante.

«In più di una occasione – aggiungono –, durante il confronto con l’azienda e durante la trattativa con l’Amministrazione comunale per il “Salva Messina”, abbiamo evidenziato che l’unico contratto è quello della Mobilità-TPL. Diversamente, in azienda si verificherebbe un dumping contrattuale che siamo pronti a contestare con ogni strumento disponibile».

«La decisione di sottoscrivere comunque l’accordo con l’Azienda – scrivono Fit CISL, Faisa Cisal, Ugl e Or.S.A – senza compromettere l’unicità contrattuale che ad oggi vige in ATM, vuole valorizzare l’azione sindacale dimostrando il profilo di un sindacato responsabile, costruttivo e partecipativo che vuole stare dentro ai percorsi di cambiamento nella tutela dei lavoratori».

