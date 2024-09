Messina verso lo Street Food Fest 2024: a Piazza Cairoli dal 17 al 20 ottobre

Messina si prepara ad accogliere nuovamente lo Street Food Fest che quest’anno si svolgerà dal 17 al 20 Ottobre. Anche per l’edizione 2024, Piazza Cairoli sarà la location in cui si animerà l’evento gastronomico più atteso in riva allo Stretto.

Già nel mese di luglio era iniziata la selezione degli operatori del Messina Street Food Fest 2024 che proporranno specialità sorprendenti da far dire “wow” a chiunque assaggerà i prelibati piatti. Il cibo di strada con i suoi sapori e profumi conquisterà tutti i visitatori che si raduneranno a Piazza Cairoli come per la precedente edizione.

Dopo il panino con la porchetta di suino nero dei Nebrodi realizzato da Giuseppe Oriti dell’azienda agrituristica “Il Vecchio Carro” dell’edizione 2022 e il “Cannolo di Piana degli Albanesi” del bar Elena del 2023, quale sarà la specialità più amata dello Street Food Fest 2024?

L’edizione del 2023 con le sue 53 casette del villaggio gastronomico di Piazza Cairoli, è stata all’insegna dei grandi numeri come presenza e specialità proposte. Gli operatori dello Street Food Fest provenivano dalla Sicilia e non solo. Questa scelta ha dato la possibilità di far conoscere nuove eccellenze dello street food isolano e nazionale. Immancabili sono stati anche i vari show cooking, la musica dal vivo e il dj set. È quasi tutto pronto per il Messina Street Food Fest 2024 e tutto ciò che porterà, non rimane che aspettare il mese di ottobre!

Che cos’è il Messina Street Food Fest

Messina Street Food Fest è il format originale del più gustoso e popolato festival del cibo da strada, firmato Eventivamente, e nato nel 2017 nella città dello Stretto.

La manifestazione è tra gli appuntamenti più attesi a Messina, seguitissima anche in provincia e con migliaia di visitatori che arrivano da altre città della Sicilia e della Calabria. Sono oltre 100.000 i visitatori l’anno pronti a tuffarsi in un mare di cibo, con le migliori selezioni di street food nazionale e regionale; gli show cooking curati da importanti chef, anche di ristoranti stellati e l’allegria della musica e dell’animazione che accompagnano il village gastronomico.

Il Messina Street Food Fest è un progetto che dal 2023 si è allargato in altri Comuni siciliani e comprende lo spin off Messina Street Fish.

Il Messina Street Food Fest celebra la cultura, promuove i territori e le tradizioni locali. Il cibo è inteso come unione: una manifestazione che diventa luogo, spazio di convivialità e condivisione dove le persone si ritrovano, generando good vibes, connessioni e sinergie produttive.

