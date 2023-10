Messina Street Food Fest da record: tutti i numeri dell’edizione 2023

Un’edizione da record quella del Messina Street Food Fest 2023 che ha coinvolto, dai dati della Confesercenti, 118mila visitatori in quattro giorni, 6mila in più rispetto alla scorsa edizione. Il festival del cibo da strada, concluso domenica 15 ottobre, è stato organizzato da Eventivamente, in partnership con Confesercenti Messina e Comune di Messina. L’appuntamento adesso si sposta a Giardini Naxos: dal 10 al 12 novembre.

Soddisfatto il presidente della Confesercenti e amministratore di Eventivamente, Alberto Palella: «Sono numeri importanti che confermano, ancora una volta, una crescita delle presenze al Messina Street Food Fest; una crescita che va di pari passo con il gradimento da parte della gente e l’affetto verso la manifestazione. Mi sento di dire che l’evento è entrato ormai nel cuore e nelle tradizioni annuali dei messinesi, ma non solo, viste le numerose presenze da altre province siciliane e dalla Calabria.

Il Messina Street Food Fest – ha aggiunto Palella – è una locomotiva per l’indotto, per diversi commercianti che aumentano loro stessi le vendite durante queste giornate e per le strutture ricettive, che registrano un incremento sostanziale di prenotazioni. Un ultimo aspetto che vorrei sottolineare: il numero maggiore di operatori e di casette, in questa edizione, ha consentito un aumento di persone impiegate e quindi più lavoro per almeno 2/3 collaboratori in ogni postazione».

Messina Street Food Fest 2023 da record: i numeri

214 le candidature arrivate per partecipare al Messina Street Food 2023;

53 casette del gusto;

15 chef;

240mila piatti serviti;

40 ore di show cooking;

600 ospiti degli show cooking solidali, i cui ricavi sono andati al Cirs Casa Famiglia e alla Mensa di Sant’Antonio;

8 i gruppi musicali che si sono esibiti sul palco;

4 dj set;

15 ospiti ai microfoni di Radio Messina Street Food Fest, in collaborazione con FreeTime Djradio;

3700 mq di pareti dipinti con 750 litri di pittura per le casette;

21mila viti e 4140 km di strisce scenografiche;

817 mq di grafica e 250 metri lineari di moquette;

una simpatica curiosità, le media attività di ogni allestitore, a fine giornata, è stata di circa 21mila passi al giorno.

A questo link le foto del Messina Street Food Fest 2023.

