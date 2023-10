Arrosticini, pitoni, panelle e tanto altro: al via il Messina Street Food Fest 2023 – FOTO

Una grande serata di apertura per il Messina Street Food Fest 2023, l’evento gastronomico più atteso in riva allo Stretto, che animerà piazza Cairoli fino a domenica 15 ottobre. Ad inaugurare la manifestazione, gli show cooking degli chef Carmelo Ferreri ed Andy Luotto. Sul palco l’attesissimo cantautore messinese Delvento, reduce da X Factor. Le immagini della prima serata.

Tagli del nastro poco dopo le 18.30 per il sindaco Federico Basile, il presidente di Confesercenti e amministratore di Eventivamente, Alberto Palella, il Prefetto di Messina, Cosima Di Stani, il presidente della Camera di Commercio, Ivo Blandina, e naturalmente la mascotte del Messina Street Food Fest, Bracioleone.

Ad inaugurare lo Street Fish, dedicato al pesce povero dello Stretto di Messina, gli show cooking dello chef Carmelo Ferreri, del Ristorante Corallo Lido Modica, che ha preparato la sua margherita con grani antichi siciliani, una pasta con cozze, vongole, datterino giallo e mollica atturrata e, a seguire, l’attore e chef Andy Luotto, con “L’ala lunga del gusto”, alalunga in pastella di mandorle con salsa di miele e soia.

Cuoco e attore statunitense naturalizzato italiano, Andy Luotto ha un forte legame con la Sicilia, come ci ha spiegato prima di iniziare il suo show cooking. Sua nonna, infatti, era originaria di Messina e da lei ha imparato a fare la caponata. Oltre al mestiere di attore e comico, la cucina è stata ciò che lo ha accompagnato da sempre: «Cucinare per la gente è una cosa che ancora oggi a 73 anni mi dà tanta emozione» ci dice. Ai giovani che vogliono intraprendere la sua carriera di chef ricorda che «è un mestiere non inferiore agli altri. Richiedere tanto studio e precisione, ma questo non toglie il divertimento».

A calcare per primo il palco dello Street Food è stato il cantautore messinese Delvento: «L’emozione di tornare a casa a suonare è sempre tanta, cerco sempre di concentrarmi perché non voglio deludere la gente e gli amici che vengono qui a vedermi. È più importante qui che in altri posti. D’altro canto, anche molto sollievo perché so che appena finisco di suonare torno a casa e mi butto sul divano». Reduce da X Factor, a margine dell’esibizione, Delvento ha commentato l’esperienza: «Stare davanti a un pubblico così numeroso è stato fonte di apprendimento per me. Credo di aver proprio “sbloccato un livello”». A mezzanotte, dopo l’esibizione, è stato poi rilasciato il suo nuovo brano “Tetto del mondo”.

Le foto della prima serata a piazza Cairoli

Messina Street Food Fest: programma di venerdì 13 ottobre 2023

Gli show cooking previsti per la serata di oggi, venerdì 13 ottobre, per il Messina Street Fish sono due:

Il primo show cooking alle ore 19.00 a cura di Matteo La Spada, pizzaiolo della Pizzeria L’Orso di Messina , insignita con i tre spicchi del Gambero Rosso. Preparerà una “Mediterraneo”, una pizza In tre cotture con sarda affumicata, datterino rosso semi dry, cipolla caramellata, gel di limone. A seguire, il prof. Nino Iannazzo e il prof. Giuseppe Porco dell’IIS Antonello prepareranno, rispettivamente, un dessert al piatto “Infinitamente Nocciola” e un cocktail, la “Dama Bianca”. (Prenotazioni tramite la Mensa Di S. Antonio Tel. 340 2603661)

Il secondo show cooking partirà alle ore 21.00 e vedrà protagonista Friedrich Schmuck della Pizzeria Piano B Siracusa, anche lui tre spicchi del Gambero Rosso. Preparerà una pizza al padellino con burrata, tartare di sgombro, verdurine, pinoli tostati e olio al finocchietto. Al dolce penserà Giuseppe Arena dell'omonima gelateria, che preparerà un sorbetto alla malvasia delle lipari con capperi canditi e crumble di amaretto. (Prenotazioni tramite il CIRS Casa Famiglia al numero 3495249033).

Gli spettacoli di venerdì 13 ottobre

A calcare il palco di piazza Cairoli saranno invece i The Brixton dalle ore 21.00 alle 23.00 e “I Camurria” dalle 23.00 all’1.00 con esibizioni live. Ad anticiparli, dalle ore 19.30 alle ore 21.00 il Dj Set curato da Stefano Falcone.

A questo link il programma completo e la guida al villaggio e alle specialità del Messina Street Food Fest 2023.

