Messina Street Food Fest 2023: dagli orari al menù, tutte (ma proprio tutte) le info utili

Ci siamo: tra poche ore il taglio del nastro del Messina Street Food Fest 2023, l’evento che dal 12 al 15 ottobre animerà le giornate di piazza Cairoli tra piatti tipici ed esotici, show cooking, dj set e musica dal vivo. Dal menù, alla mappa del villaggio gastronomico, passando per il programma musicale, gli orari e dove trovare parcheggio: ecco tutto ciò che c’è da sapere sulla festa del cibo da strada siciliano e non.

Messina Street Food Fest 2023: il programma completo

Sincronizziamo gli orologi: alle ore 18.30 di oggi, giovedì 12 ottobre 2023, si terrà l’inaugurazione del villaggio gastronomico di piazza Cairoli, con le sue 53 casette dedicate al food, e si dà il via alla V edizione del Messina Street Food Fest. Alle 19.00 sarà poi il momento del primo show cooking curato dallo chef Carmelo Ferreri, del Ristorante Corallo Lido Modica, che preparerà la sua “Margherita con grani antichi siciliani, una pasta con cozze, vongole, datterino giallo e mollica atturrata”. Poi, alle 21.00, appuntamento con lo chef Andy Luotto e il suo piatto “L’ala lunga del gusto”, alalunga in pastella di mandorle con salsa di miele e soia.

Gli orari del villaggio di piazza Cairoli

Gli orari di apertura del villaggio food del Messina Street Food Fest 2023 sono i seguenti:

giovedì 12 ottobre – dalle 18.00 all’1.00,

– dalle 18.00 all’1.00, venerdì 13 ottobre – dalle 11.00 alle 15.00 e dalle 18.00 all’1.00,

– dalle 11.00 alle 15.00 e dalle 18.00 all’1.00, sabato 14 ottobre – dalle 11.00 alle 15.00 e dalle 18.00 all’1.00,

– dalle 11.00 alle 15.00 e dalle 18.00 all’1.00, domenica 15 ottobre – orario continuato dalle 11.00 all’1.00.

Il menù del Messina Street Food Fest 2023

Dal panino col polpo, agli arrosticini (di carne e di pesce), dallo steccogelato alla brioche con gelato, passando per i piatti vegetariani e senza glutine: al Messina Street Food Fest 2023 di piazza Cairoli c’è solo l’imbarazzo della scelta. Per questo, abbiamo preparato un menù completo, una guida, a tutti gli stand e i piatti che sarà possibile gustare durante l’evento, comprensiva di mappa e prezzi.

Dove acquistare i token

È possibile acquistare i token, unica moneta valida all’interno del Messina Street Food Fest, nelle casette “ticket” che si trovano a piazza Cairoli. In alternativa, è possibile comprarli in prevendita anche presso le attività commerciali indicate nell’immagine, a Messina o in provincia, compatibilmente con gli orari di apertura (si suggerisce quindi di chiamare il numero indicato per informazioni).

Il calendario degli show cooking dello Street Fish 2023

Di seguito, il calendario completo degli show cooking e i numeri per prenotare il proprio posto.

Giovedì 12 ottobre ore 19.00 Carmelo Ferreri Ristorante Corallo Lido Modica (RG)

PIATTO: Margherita con grani antichi siciliani, cozze, vongole, datterino giallo e mollica “atturrata”

(Show cooking inaugurale);

PIATTO: “La lunga ala del gusto” (Alalunga in pastella di mandorle con salsa di miele e soia).

(Per prenotare questo show cooking chiamare C.I.R.S. Casa Famiglia tel. 3495249033)

Pizza: “Mediterraneo” (Pizza In 3 Cotture Con Sarda Affumicata, Datterino Rosso Semi Dry, Cipolla Caramellata, Gel Di Limone)

Prof. Iannazzo E Prof. Giuseppe Porco- I.I.S. Antonello, Messina

Dessert Al Piatto: “Infinitamente Nocciola” (Prof. Iannazzo)

Cocktail: Dama Bianca (Prof. Porco)

(Per Prenotare Questo Show Cooking Chiamare Mensa Di S. Antonio Tel. 340 2603661)

Pizza: “Sgombro Ogni Dubbio” (Pizza Al Padellino Con Burrata, Tartare Di Sgombro, Verdurine, Pinoli Tostati E Olio Al Finocchietto)

Giuseppe Arena – Gelateria Giuseppe Arena, Messina

Dolce: Sorbetto Alla Malvasia Delle Lipari Con Capperi Canditi E Crumble Di Amaretto

(Per Prenotare Questo Show Cooking Chiamare C.I.R.S. Casa Famiglia Tel. 3495249033)

Piatto: “Bandiera In Fiamme” (Pesce Bandiera In Doppia Cottura, Salsa Proteica E Prezzemolo, Daikon E Barbabietola Affumicata)

(Per Prenotare Questo Show Cooking Chiamare C.I.R.S. Casa Famiglia Tel. 3495249033)

Piatto: Vongole, Porcini, Topinambur, Aglio Nero E Prezzemolo

(Per Prenotare Questo Show Cooking Chiamare Mensa Di S. Antonio Tel. 340 2603661)

Piatto Arena: Crostino Di Grani Antichi, Scarola, Besciamella Di Tuma, Pomodorino Confit, Acciughe, Uvetta, Pinoli, Zest Di Limone

Piatto Caliri: Risu E Stiddi (Risotto Mantecato, Burro, Acciughe, Alghe, Limone)

Dolce Freni: Tartelletta Al Limone Con Nocciole Dei Nebrodi

(Per Prenotare Questo Show Cooking Si Può Chiamare Sia C.I.R.S. Casa Famiglia Tel. 3495249033 Che Mensa Di S. Antonio Tel. 340 2603661)

Piatto: “Marinara Di Acciughe” (Pizza Contemporanea Con Pomodoro, Crema Di Aglio Nero, Acciughe Sott’olio, Prezzemolo E Origano)

Pietro Di Noto- Gelateria Di Noto A Castel Di Tusa

Dolce: Granita All’acqua Di Mare

(Per Prenotare Questo Show Cooking Chiamare Mensa Di S. Antonio Tel. 340 2603661)

Piatto: Zucca, Sgombro E Vino Bianco

(Per Prenotare Questo Show Cooking Chiamare C.I.R.S. Casa Famiglia Tel. 3495249033)

Il ricavato di tutti gli show cooking andrà a Cirs Casa Famiglia e Mensa di S. Antonio.

Musica: il programma delle esibizioni live e dei dj set

Di seguito, il programma dell’intrattenimento musicale:

Giovedì 12 Ottobre 2023 dalle 19:30 alle 21:00 – DJ Set con FREETIME RADIO dalle 21:00 alle 22:00 – DELVENTO dalle 22:00 alle 01:00 – LA SOLUZIONE

Venerdì 13 Ottobre 2023 dalle 19:30 alle 21:00 – DJ Set con STEFANO FALCONE dalle 21:00 alle 23:00 – THE BRIXTON dalle 23:00 alle 01:00 – I CAMURRIA

Sabato 14 Ottobre 2023 dalle 13:00 alle 14:00 – DJ Set con SANTINO VILLARI dalle 19:30 alle 21:00 – DJ Set con LEO LIPPOLIS dalle 21:00 alle 23:00 – GLI APPROSSIMATIVI dalle 23:00 alle 01:00 – EMANUELE FAZIO & I FUORI ORARIO

Domenica 15 Ottobre 2023 dalle 12:00 alle 13:00 – DJ Set con JOSÈ DJ dalle 19:00 alle 21:00 – DJ Set con HELEN BROWN dalle 21:00 alle 23:00 – FOUR PLAY dalle 23:00 alle 01:00 – GESUÈ PAGANO BAND



Come arrivo e dove parcheggio?

Per chi arriva in auto sarà possibile utilizzare i parcheggi “Cavallotti” e “La Farina” (Fosso), aperti h24, e il parcheggio privato in via Dogali con accesso da via Ugo bassi, che resterà sempre aperto. Si consiglia, inoltre, di utilizzare i mezzi pubblici. In particolare, si ricorda che il tram ferma proprio a piazza Cairoli.

Per chi viene dalla Calabria senza auto, una volta sbarcato può usufruire del tram, con fermata di fronte al porto, chi arriva a Messina in treno, una volta arrivato alla stazione centrale può usufruire del tram. Per chi viene dalle autostrade si consiglia di uscire a Messina Centro e utilizzare il parcheggio di interscambio del viale Europa, poi proseguire verso Piazza Cairoli in tram o a piedi.

