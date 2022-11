Messina, vandalizzato il parco per bambini della piazzetta Palmara

Il parco con area giochi per bambini nella piazzetta Palmara, in via del Santo a Messina, è stato vandalizzato. La denuncia arriva dalla pagina Facebook messinese “Il ruggito del Consiglio”, che ha segnalato il fatto con un post nella mattina di oggi, martedì 8 novembre.

«Ci segnalano – si legge nel post – che ieri notte esseri depensanti hanno demolito e vandalizzato il parchetto piazzetta Palmara». L’area giochi e il parchetto, infatti, sono stati ritrovati con l’arredo distrutto, in particolare una panchina in cemento, e le porte del campo da calcio divelte. Il progetto era stato avviato dall‘Amministrazione Accorinti nell’ambito dell’architettura partecipata e poi ripreso, con delle modifiche, dalla Giunta De Luca.

Come segnalato nel corso del mese di agosto 2021 dall’ex consigliere della Terza circoscrizione, Alessandro Cacciotto (oggi presidente), in una nota all’assessore comunale all’Arredo Urbano, Massimiliano Minutoli, la situazione di degrado generale riguardava tutta l’area intorno alla piazzetta, in particolare il parcheggio diventato deposito di rifiuti abbandonati. Cacciotto aveva chiesto all’epoca una bonifica dell’area e una messa in sicurezza del cantiere. Oggi, la situazione è quella che si vede nelle foto condivise da “Il Ruggito del ConSiglio”.

