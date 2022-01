Messina. Un uomo si arrampica sulla ruota panoramica di Piazza Cairoli

Domenica 10, intorno alle 23.20 – come riportano i Vigili del Fuoco – un uomo di 36 anni, si è arrampicato a circa 50 metri di altezza, sul punto più alto della ruota panoramica installata per le festività natalizie a piazza Cairoli, una delle principali piazze della città di Messina. Da chiarire i motivi per cui l’uomo si sarebbe arrampicato sulla ruota panoramica di Messina. Immediati i soccorsi dei Vigili del Fuoco, che sono intervenuti per far scendere l’uomo dall’attrazione natalizia, che ancora non è stata smontata dalla piazza. Insieme ai Vigili, sono intervenuti anche gli agenti della Polizia.

«I Vigili del fuoco intervenuti con l’autoscala dalla sede centrale – si legge nella nota – insieme a personale della Polizia di Stato, nel frattempo posizionata e interamente sviluppata, hanno dialogato per quasi due ore con l’uomo salito sulla ruota in segno di protesta, riuscendo alla fine a convincerlo a scendere dalla struttura. Giunto a terra, l’uomo ha seguito il personale della Polizia di Stato presente sul posto».

