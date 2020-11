Messina, uffici AMAM chiusi al pubblico per sanificazione

Per la giornata di oggi, giovedì 12 novembre, gli uffici di AMAM resteranno chiusi al pubblico per consentire gli interventi di sanificazione dei locali. Lo comunica l’Azienda Meridionale Acque Messina con una nota. Non sarà quindi possibile accedere agli uffici dell’Azienda di viale Giostra.

In caso di necessità, i contatti dell’Azienda sono disponibili a questo link. Sarà possibile accedere nuovamente agli uffici nei prossimi giorni, sulla base degli orari di apertura riportati sul portale ufficiale di AMAM. Questa la nota della Società: «Oggi, 12 novembre, gli uffici di AMAM saranno chiusi al pubblico per sanificazione».

