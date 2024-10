Messina Street Food Fest 2024: iniziano i lavori a Piazza Cairoli per l’evento più gustoso dell’anno

A Piazza Cairoli sono iniziati i lavori per il Messina Street Food Fest 2024. Il countdown è partito: dal 17 al 20 ottobre, Messina accoglierà l’evento gastronomico più atteso in riva allo Stretto.

La Carovana del Gusto del Messina Street Food Fest 2024 arriva in città per regalare quattro giorni di all’insegna delle prelibatezze tipiche del cibo di strada e tanti momenti di spettacolo e musica. I fornelli stanno per accendersi e stupire tutti con acrobazie gastronomiche.

Bracioleone al Messina Street Food Fest 2024

Anche per questa sesta edizione del Messina Street Food Fest, firmata “Eventivamente”, il protagonista sarà il cibo di strada, in versione salata e dolce. A piazza Cairoli, però, si sta lavorando anche per allestire la location che ospiterà gli immancabili show cooking.

Anche quest’anno ci sarà Bracioleone con la sua simpatia e allegria, pronto a stupire tutti e far divertire Messina.

Giocolieri, trampolieri e tanto altro ancora

Dal 17 al 20 ottobre, ci saranno, a Piazza Cairoli, effetti speciali: giocolieri, mangiafuoco, trampolieri, spettacoli e intrattenimento accompagneranno l’evento più gustoso che ci sia!

Il Messina Street Food Fest è un evento che celebra la cultura e valorizza i territori e le tradizioni locali. Il cibo diventa un mezzo di unione, trasformando la manifestazione in uno spazio di convivialità e scambio, dove le persone si incontrano e creano energia positiva, connessioni e collaborazioni fruttuose.

Questo festival, ideato da Eventivamente e nato nel 2017 nella Città dello Stretto, è uno degli appuntamenti più attesi a Messina. Attira migliaia di visitatori anche dalle altre città siciliane e calabresi, con oltre 100.000 presenze ogni anno. Il pubblico si immerge in una ricca offerta di street food nazionale e regionale, accompagnata da show cooking di chef di rilievo, inclusi quelli stellati, il tutto allietato da musica e animazione che animano il villaggio gastronomico.

(39)