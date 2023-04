Messina, sportelli AMAM nelle sedi delle Circoscrizioni: il calendario fino al 5 maggio

Rimangono attivi gli sportelli AMAM nelle sedi delle Circoscrizioni di Messina, nati con l’obiettivo di avvicinarsi gli utenti che abitano o lavorano lontano dagli uffici di viale Giostra – Ritiro dell’Azienda Meridionale Acque Messina. Vediamo il calendario fino al 5 maggio 2023.

Con l’avvio nei mesi scorsi della campagna di recupero crediti, AMAM, in accordo con il Comune, ha deciso di attivare degli sportelli presso le sedi delle Municipalità di Messina, per andare incontro ai cittadini e ridurre le file alla sede della Partecipata. L’iniziativa sta proseguendo anche in questi mesi, così chi non ha confidenza con la tecnologie e non ha modo di recarsi sul viale Giostra, avrà un presidio in più, più vicino a casa o al luogo di lavoro, a cui rivolgersi.

Sportelli AMAM nelle Circoscrizioni di Messina: il calendario

Di seguito, le date e gli orari di apertura degli sportelli AMAM presso le sedi della I, II, III, IV e VI Circoscrizione di Messina:

II Circoscrizione – Venerdì 21 aprile 2023, dalle ore 8.30 alle ore 13.30;

III Circoscrizione – Lunedì 24 aprile 2023, dalle ore 8.30 alle ore 13.30;

IV Circoscrizione – Mercoledì 26 aprile 2023, dalle ore 8.30 alle ore 13.30;

VI Circoscrizione – Venerdì 28 aprile 2023, dalle ore 8.30 alle ore 13.30;

I Circoscrizione – Mercoledì 03 maggio 2023, dalle ore 8.30 alle ore 13.30;

II Circoscrizione – Venerdì 05 maggio 2023, dalle ore 8.30 alle ore 13.30.

Rimane sempre attivo, naturalmente, il portale web dell’AMAM, attraverso il quale è possibile svolgere diverse operazioni, come effettuare pagamenti, istanze di pianificazione del rientro dal proprio debito, ottenere duplicati delle bollette o verificarne lo stato, fotocomunicare le letture, fare istanza di voltura, e così via.

