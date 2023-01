Messina, sportelli AMAM nelle sedi delle Circoscrizioni: il calendario dal 25 gennaio

Sportelli AMAM nelle sedi delle Circoscrizioni di Messina per andare incontro ai cittadini, anche in ragione del gran numero di utenti che in questi giorni si stanno recando alla sede principale della Società per la regolarizzazione. Presso i quartieri, negli orari e nei giorni stabiliti, sarà possibile richiedere supporto nel disbrigo delle pratiche e nell’utilizzo degli strumenti telematici.

Nei giorni scorsi, l’AMAM ha avviato una massiccia campagna di recupero crediti inviando circa 75mila raccomandate ai cittadini non in regola con i pagamenti. Aumenta quindi la richiesta di supporto e le difficoltà, cui il Comune e l’Azienda Meridionale Acque Messina risponde aprendo le porte delle Circoscrizioni (per la precisione la I, la II e la III): «Ancora un presidio a beneficio del cittadino – sottolinea il sindaco Federico Basile – per il disbrigo di pratiche relative alle utenze idriche che si aggiunge a quelli già operativi, per favorire l’accesso degli utenti alla gestione dei propri contratti di servizio idrico integrato, attraverso un più agevole contatto con AMAM direttamente nei territori di residenza o di lavoro abituale».

A commentare, anche la presidente della partecipata comunale, Loredana Bonasera: «Una iniziativa importante – afferma – che stiamo avviando per venire incontro alle esigenze dei cittadini che stanno riscontrando i solleciti per la regolarizzazione delle posizioni debitorie o dei contratti intestati a utenti defunti. Situazione questa, che ha generato un afflusso notevole di utenti presso l’unica sede AMAM in città, e attraverso l’attività decentrata la Società intende ridurre i disagi all’utenza in termini di tempi di attesa agli sportelli e al tempo stesso favorire i cittadini che risiedono nelle zone più distanti dalla sede di viale Giostra».

Gli sportelli saranno attivi secondo il seguente calendario:

mercoledì 25 gennaio , dalle ore 8.30 alle 13.30, nella sede della I Circoscrizione (Strada Statale 114 – Tremestieri);

, dalle ore 8.30 alle 13.30, nella sede della (Strada Statale 114 – Tremestieri); mercoledì 1 febbraio , dalle ore 8.30 alle 13.30, nella sede della II Circoscrizione (viale Torrente San Filippo);

, dalle ore 8.30 alle 13.30, nella sede della (viale Torrente San Filippo); mercoledì 8 febbraio, dalle ore 8.30 alle 13.30, nella sede della III Circoscrizione (viale San Martino 437, Provinciale).

Presso le sedi delle tre circoscrizioni, nelle date sopraelencate, i cittadini potranno quindi ricevere supporto nell’uso del Portale Utenti dell’AMAM, accessibile con Spid e CNS/CIE, a questo indirizzo, attraverso il quale ogni utente può già operare autonomamente, effettuando pagamenti, istanze di pianificazione del rientro dal proprio debito, ottenere duplicati delle bollette, effettuare pagamenti o verificarne lo stato, fotocomunicare le letture, e così via.

(30)