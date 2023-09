Messina, “Spazio Gioco Montepiselli”: ancora posti disponibili

Ancora aperte le iscrizioni per far vivere ai più piccoli l’esperienza dello “Spazio gioco – Montepiselli” alla Pineta Montepiselli, per bambini di età compresa fra i 18 mesi e i 3 anni, gestito dalla Messina Social City.

Lo spazio, inaugurato a maggio 2023, prevede ancora posti disponibili per la fascia pomeridiana. «Il progetto – dice la Messina Social City – ha l’obiettivo di consentire ai piccoli di svolgere attività all’aria aperta, offrendo loro nuove opportunità educative che favoriscano il rispetto dell’ambiente, il contatto con il verde e la conoscenza della natura. I bambini potranno infatti vivere uno spazio all’aperto sperimentando nuove avventure.

Lo “Spazio gioco”, oltre ai vantaggi di natura fisica e psichica derivanti dal prendersi cura del verde e il contatto con la natura contribuirà a potenziare l’inclusione sociale e la relazione (con attività pratico – manuali di natura polivalente legate al “prendersi cura”) e il potenziamento di abilità integranti attraverso attività pittorico esperenziali, improntate sullo sviluppo dell’autonomia personale, della socializzazione e della comunicazione. Lo spazio gioco promuove numerose iniziative durante l’anno che coinvolgono i genitori da soli o insieme ai loro figli al fine di rendere maggiormente partecipi le famiglie e favorire momenti di scambio e confronto tra adulti».

La modulistica (domanda di iscrizione, delega, informativa trattamento dati personali) debitamente compilata e firmata, dovrà essere consegnata via mail al seguente indirizzo amministrazione@messinasocialcity.it.

A questo link il modulo da compilare per l’iscrizione.

Lo spazio di Montepiselli è aperto dal lunedì al sabato, dalle 08.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00. Può accogliere fino a 50 bambini, 25 per fascia oraria.

