Messina a misura di bambini: inaugurato lo spazio gioco della Pineta di Montepiselli – FOTO e VIDEO

Un orto didattico, un’arnia, uno spazio lettura, un’area dedicata alla creatività, per imparare divertendosi e tantissimo altro: è stato inaugurato questa mattina a Messina il nuovo spazio gioco per bambini all’interno della Pineta di Montepiselli. A gestirlo sarà Messina Social City. Vediamo qualche immagine e quali sono i servizi offerti ai più piccoli.

Un luogo da tempo abbandonato, dove oggi al posto delle lamiere cresce il verde. Così è stata descritta l’area inaugurata questa mattina all’interno della Pineta di Montepiselli, dove oggi sorge uno spazio per i più piccoli nato per stimolare la loro creatività e aiutarli a crescere. All’interno dell’area verde, a pochi minuti dal centro di Messina, i più piccini possono fruire di un orto didattico messo su grazie alla MessinaServizi Bene Comune, imparare a conoscere le api, grazie all’arnia donata dalla cooperativa di comunità “Casali peloritani”, e divertirsi con i giochi e i libri didattici messi a disposizione all’interno della nuova struttura gestita dalla Messina Social City. Presente anche una “casetta” per il booksharing.

Soddisfatto il sindaco di Messina, Federico Basile: «Oggi – ha commentato – la Pineta viene ufficialmente restituita alla cittadinanza, dopo gli interventi di bonifica e di riqualificazione per la libera fruizione dell’intera area. È nostra intenzione contribuire a tutelare questo spazio verde e mantenerlo così come lo vediamo adesso».

La costruzione è stata realizzata con materiali e tecnologie di ultima generazione, possiede elevate performance energetiche e si è meritata la certificazione NZEB (Nearly Zero Energy Building). Cosa vuol dire? Che è una struttura capace di bilanciare l’energia consumata con l’energia prodotta, portando i consumi dell’intero edificio a “energia quasi zero”, così come previsto dalle nuove normative europee. Al restyling della Pineta di Montepiselli hanno contribuito anche gli studenti della scuola “Paino-Gravitelli” diretta dalla professoressa Domizia Arrigo.

Aperte le iscrizioni: come funziona

Lo spazio gioco dedicato ai più piccoli è indirizzato ai bambini di età compresa tra i 18 e i 36 mesi. Sarà fruibile dal lunedì al sabato, di mattina e di pomeriggio, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00. Può accogliere fino a 50 bambini, 25 per fascia oraria. Le iscrizioni sono già aperte, basta collegarsi a questo link, sul sito della Messina Social City, e compilare il modulo.

