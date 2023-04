Messina, Roberta Macrì è Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana

«Per l’impegno nell’affrontare la sua disabilità attraverso lo sport e partecipando a incontri per trovare soluzioni per abbattere le barriere architettoniche nei territori comunali»; questa la motivazione per cui Roberta Macrì, 34 anni, originaria di Barcellona in provincia di Messina, è stata nominata Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

L’onorificenza viene consegnata dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ai cittadini che si sono distinti per un’imprenditoria etica, per l’impegno a favore dei detenuti, per la solidarietà, per il volontariato, per attività in favore dell’inclusione sociale, della legalità, del diritto alla salute e per atti di eroismo; come Roberta Macrì.

Campionessa italiana di para powerlifting (sollevamento pesi), Roberta Macrì nell’agosto 2011, a seguito di un incidente stradale, rimane paraplegica. Accanto all’attività sportiva Roberta organizza eventi dimostrativi nelle piazze (“Un giorno in carrozzina” o VIviAMO insieme – la disabilità non è un mondo a parte, ma parte del mondo)”. Consulente a titolo gratuito dei Comuni di Barcellona Pozzo di Gotto e di Terme Vigliatore per l’abbattimento delle barriere architettoniche, il suo messaggio si riassume nel motto “Tutto è possibile, basta volerlo”. A novembre 2021, Roberta Macrì vince la sua battaglia sui social, facendo realizzare la rampa per le carrozzine sul ponte di Barcellona.

(Foto dal profilo Facebook di Roberta Macrì)

(10)