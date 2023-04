Messina, ripristinata la fermata dei bus turistici a piazza Cairoli

Tavolo tecnico a Palazzo Zanca sul tema del turismo: il Comune di Messina ha deciso di ripristinare la fermata dei bus turistici a piazza Cairoli e sta lavorando a un percorso per consentire la sosta in prossimità di Largo Minutoli, area di sbarco dei crocieristi.

Nella giornata di ieri, si è svolto al Comune di Messina un incontro tra il Sindaco Federico Basile, il Vicesindaco Salvatore Mondello, gli Assessori alle Attività Produttive, Massimo Finocchiaro, e al Turismo, Enzo Caruso con il Dirigente e i Responsabili dei Servizi comunali interessati e i rappresentanti del settore trasporti turistici, rispettivamente Puleo, Pellegrino, Vita e Corsaro.

Argomento dell’incontro è stato quello del trasporto turistico e delle relative aree di sosta in città. Per prima cosa, si è deciso di ripristinare la fermata per la sosta dei bus turistici a piazza Cairoli, in modo tale da consentire ai turisti di arrivare più agevolmente nel cuore commerciale della città dello Stretto.

Per quel che riguarda, invece, i crocieristi, si sta lavorando in modo da consentire a bus e trenini di fermarsi in prossimità della nuova area di accoglienza di Largo Minutoli. Nei giorni scorsi, infatti, diverse erano state le polemiche e le segnalazioni riguardanti proprio la troppa distanza tra l’area di sosta dei mezzi turistici e lo spiazzo recentemente inaugurato dalla Giunta. A tal proposito, è stato concordato di predisporre un percorso cittadino per i mezzi turistici, da sottoporre successivamente alle autorizzazioni dell’ente competente.

