Messina. Riparata la fontana di piazza Cairoli: il video dei giochi d’acqua

Non funzionavano già da qualche settimana, ma oggi sono tornati come nuovi: stiamo parlando dei giochi d’acqua della fontana di piazza Cairoli, riattivati a dicembre e poi “dimezzati” a causa di un guasto meccanico. Per capire cosa fosse successo, abbiamo interpellato il presidente di AMAM, Salvo Puccio, che ci ha dato una piccola anticipazione su quali saranno i prossimi interventi dell’Azienda per Messina.

Lo avevamo segnalato circa un mese fa, i giochi d’acqua di piazza Cairoli funzionavano solo a metà. La causa l’ha chiarita poche ore fa il presidente Salvo Puccio a margine dell’intervento di ripristino effettuato dai tecnici AMAM: «Si è trattato di un normale guasto meccanico al sistema di pompaggio – ha spiegato. Non avevamo in magazzino il pezzo con cui sostituire quello danneggiato, così l’abbiamo ordinato e abbiamo dovuto aspettare che arrivasse. Oggi abbiamo eseguito la prevista sostituzione».

E ora, prove video alla mano, i giochi d’acqua delle fontane di piazza Cairoli hanno ripreso a funzionare. Adesso che questo problema è risolto, AMAM ha in serbo per Messina tante altre sorprese. Oltre ai già annunciati interventi riguardanti il Nettuno e la fontana Falconieri – il monumento posizionato di fronte alla Prefettura dovrebbe essere rimesso a nuovo entro giugno –, AMAM procederà a breve, questione di qualche settimana, all’attivazione della piazzetta tematica vicino all’INPS.

(87)